المشروبات المسموحة فِيْ الصيام المتقطع

المشروبات المسموح بها فِيْ الصيام المتقطع من الأمور التي يرغب الكثير من الأشخاص الذين يتبعون هذا النوع من الحمية فِيْ معرفتها، لذلك سأشرح فِيْ هذا المقال معلومات عن الصيام المتقطع بالإضافة إلى توضيح النواهِيْ فِيْ الصيام المتقطع وأيضًا ما هُو. سمح لها.

معلومات عن الصيام المتقطع

أهم المعلومات عن الصيام المتقطع كنظام غذائي هِيْ كَمْا يلي

الصيام المتقطع يعني عدم تناول الطعام لمدة 16 ساعة فِيْ اليوم وعدم تناول أكثر من وجبتين خلال الثماني ساعات المتبقية من اليوم.

يجب التوقف عن استخدام السكر العادي أثناء الصيام المتقطع واستخدام السكر المخصص لفقدان الوزن.

الصيام المتقطع يمنع مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

يساعدك هذا النظام الغذائي على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

يقوي هذا النظام القلب ويخفض نسبة الكوليسترول فِيْ الدم.

يجب تناول أطعمة معينة أثناء الصيام المتقطع.

المشروبات مسموح بها فِيْ الصيام المتقطع

من المعروف أن الصيام المتقطع من الحميات الغذائية التي تعمل على إنقاص الوزن بسرعة وأمان بالإضافة إلى عدم الإضرار بكتلة العضلات، لذلك فِيْ هذا الجزء من المقال سوف نشرح المشروبات التي يمكنك تناولها أثناء ممارسة نظام الصيام المتقطع لتقليل الجسم. نسبة الدهُون

ماء

يُسمح باستهلاك الماء الطبيعي أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية.

الماء من المشروبات الضرورية لترطيب الجسم بشكل دوري وبدونه يصاب الشخص بالجفاف.

يملأ الماء المعدة ويقلل من الشعور بالجوع.

قهُوة

يجوز شرب القهُوة أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

تحتوي القهُوة على سعرات حرارية قليلة جدًا مما يجعلها تمد الجسم بالطاقة وفِيْ نفس الوقت لا تكسر حالة الصيام.

يزيد من معدل حرق الدهُون فِيْ الجسم.

يساعد على ترطيب الجسم ويعزز الشعور بالشبع.

شاي اعشاب

يُسمح بشرب شاي الأعشاب أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

يساعد فِيْ تعزيز الشعور بالشبع وقمع الشهِيْة.

يخفف التوتر.

يوفر له الطاقة.

يعالج أي التهابات داخل الجسم.

يزيد من معدل حرق الدهُون فِيْ الجسم.

عصير ليمون

يجوز شرب عصير الليمون أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

لا يحتوي الليمون على سعرات حرارية تقريبًا.

العناصر الغذائية الموجودة فِيْ الليمون تزود الجسم بالطاقة.

يزيد عصير الليمون من معدل حرق الدهُون فِيْ الجسم.

خل التفاح بعد التخفِيْف

يجوز تناول خل التفاح المخفف أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

يزيد من معدل حرق الدهُون ويسرع من فقدان الوزن.

يمد الجسم بالطاقة ويساعد فِيْ نزول الماء المخزن فِيْ الجسم.

مرق العظام

يجوز تناول مرق العظام أثناء الصيام المتقطع للأسباب التالية

يمنع الجفاف.

يمد الجسم بالطاقة.

يجبر الجسم على حرق سكر الدم.

المشروبات الممنوعة أثناء الصيام المتقطع

يجب تجنب هذه المشروبات تمامًا أثناء تطبيق نظام الصيام المتقطع

الحَلْيب يحتوي الحَلْيب على البروتين والسعرات الحرارية التي تكسر الصيام المتقطع.

العصائر الطبيعية حيث تحتوي العصائر الطبيعية على العديد من العناصر الغذائية التي تفطر الجسم.

المشروبات التي تحتوي على محَلْيات صناعية لأن المحَلْيات الصناعية ترفع نسبة السكر فِيْ الدم، مما يفسد حالة الصيام التي يعيشها الجسم.

يحرم الأكل فِيْ الصوم المتقطع

عند تطبيق نظام الصيام المتقطع، يُمنع منعًا باتًا تناول الأطعمة التالية فِيْ أوقات الوجبات

الأطعمة المقلية بشكل عام لأنها تحتوي على كَمْية كبيرة من الدهُون المشبعة.

الحَلْويات لاحتوائها على كَمْيات كبيرة من السكر.

النشويات لاحتوائها على كَمْيات كبيرة من الكربوهِيْدرات.

المعجنات لأنها ترفع نسبة السكر فِيْ الدم بالإضافة إلى احتوائها على كَمْية كبيرة من الكربوهِيْدرات.

ما هُو المسموح به فِيْ الصيام المتقطع

يرغب الكثير من الناس فِيْ معرفة الطعام المتاح لديهم لالتهام بالتفصيل عند القيام بنظام الصيام المتقطع لفقدان الوزن حتى لا يأكلوا الأطعمة التي تضيع جهُودهم على مدار اليوم، لذلك فِيْ هذا الجزء من المقالة سوف نشرح البروتينات والفواكه والخضروات المتوفرة للاستهلاك أثناء اتباع نظام الصيام المتقطع

البروتينات المسموح بها فِيْ الصوم المتقطع

يتم شراء جميع اللحوم والدواجن والأسماك مشوية أو مسلوقة. القلي بالبروتين فِيْ الزيت سيحوله إلى طعام فاسد يحتوي على الكثير من الدهُون المشبعة، مما يضر الجسم أكثر مما ينفع ويؤدي إلى هدر آثار الصيام المتقطع أثناء النهار، ولهذا السبب فإن البروتينات فِيْ المشوي يجب أن يؤكل أو مسلوق وليس مقلي.

الثمار المسموح بتناولها فِيْ الصيام المتقطع

يُسمح بتناول الفاكهة التالية أثناء الصيام المتقطع

تفاح؛

مشمش؛

التوت

كرز؛

أناناس؛

بابايا.

البرتقالي؛

البطيخ؛

مانجو؛

العنب

يُسمح بتناول الخضار فِيْ الصوم المتقطع

يُسمح بتناول الخضروات التالية أثناء الصيام المتقطع

جزر.

القرع.

قرنبيط؛

كرنب.

الباذنجان؛

بازيلاء؛

طماطم.

اختيار.

فلفل.

بروكلي

فاصوليا خضراء.

نصائح للحصول على نتائج أفضل من الصيام المتقطع

يجب على الأشخاص الذين يرغبون فِيْ الحصول على أفضل النتائج من الصيام المتقطع اتباع النصائح التالية

يجب أن تلتزم بممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة على الأقل فِيْ اليوم.

يجب أن تشرب على الأقل لترين من الماء يوميًا.

على من يصوم الصيام المتقطع أن يتأكد من أن الطعام الذي يوشك على تناوله ليس ممنوعاً فِيْ هذا النظام.

يجب تجنب تناول أي طعام قبل النوم مباشرة.

يجب عدم الإفراط فِيْ تناول الطعام خلال الفترات التي يسمح فِيْها بتناول الطعام.

وقد أوضحنا فِيْ هذا المقال المشروبات المسموح بها فِيْ الصيام المتقطع، حتى يتمكن كل من يتبع هذا النظام الغذائي من تحديد المشروبات التي يمكنهم تناولها فِيْ فترات الصيام.