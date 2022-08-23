المشهد الأسوأ منذ 500 عام.. أوروبا رهِيْنة الجفاف

يضرب القارة العجوز أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل. يبدو أن عام 2022 هُو عام التحديات والأزمات التي تستحقها أوروبا.

وتعاني أوروبا أسابيع من الجفاف مع استمرار موجات الحر التي أدت إلَّى وفِيْات وعمليات إجلاء. جفت الأنهار والبحيرات، مما تسبب فِيْ مشاكل كبيرة للملاحة والقوارب الأخرى.

وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك، اليوم الثلاثاء، إلَّى بحث نُشر يوم الاثنين، قائلاً “هذا بالطبع تقييم أولي ونحتاج إلَّى تأكيد ذلك بالبيانات النهائية فِيْ نهاية الموسم”.

يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.

وقال التقرير إنه اعتبارًا من 10 أغسطس، وصل 47 فِيْ المائة من أوروبا إلَّى مستوى التحذير من الجفاف، بينما أعلنت 17 فِيْ المائة من المناطق التي شملها المسح حالة التأهب الأحمر.

قال الباحثون إن الظروف الجافة المرتبطة بأمطار قليلة وعدد من موجات الحرارة من مايو فصاعدًا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء أوروبا. كَمْا أثر انخفاض حجم المياه سلبًا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد فِيْ محطات الطاقة الأخرى.

وأضاف الباحثون أن الجفاف قلل بشكل كبير من محصول المحاصيل الصيفِيْة وأثر على الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وذكر التقرير أن أكثر من 12 دولة معرضة لخطر متزايد من الجفاف، بما فِيْ ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

كانت الوفِيْات خلال موجات الحر فِيْ يوليو فِيْ إنجلترا وويلز أعلى فِيْ المتوسط ​​من بقية الشهر، وفقًا لجمعية الصحافة البريطانية. وصلت الوفِيْات فِيْ إنجلترا إلَّى ذروتها فِيْ 19 يوليو، وهُو اليوم الذي سجلت فِيْه إنجلترا درجة حرارة قياسية بلغت 40 درجة مئوية.

بشكل عام، كانت الوفِيْات أعلى بنسبة 7٪ فِيْ إنجلترا أثناء موجات الحر، و 12٪ أعلى فِيْ ويلز.

يمكن إرجاع الوفِيْات التي حدثت خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة فِيْ إنجلترا إلَّى مجموعة من العوامل، وهناك حاجة إلَّى تحقيق إضافِيْ لفهم هذه النتائج.

وذكر التقرير أن المناطق التي تسوء فِيْها الظروف هِيْ تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف فِيْ ربيع عام 2022، مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق فِيْ المجر ورومانيا.

يتوقع الباحثون أنه من المرجح أن تستمر الأحوال الجوية الأكثر دفئًا وجفافًا من المعتاد حتى نوفمبر فِيْ المنطقة الأوروبية المتوسطية.

بينما تأثرت المحاصيل الصيفِيْة بموجة الحر والجفاف الحالية، من المتوقع أن يكون محصول الذرة فِيْ عام 2022 أقل بنسبة 16 فِيْ المائة من متوسط ​​السنوات الخمس السابقة، ومن المتوقع أن ينخفض ​​محصول فول الصويا بنسبة 15 فِيْ المائة وعباد الشمس بنسبة 12 فِيْ المائة .

تضرر توليد الطاقة الكهرومائية، وزاد التأثير على منتجي الطاقة الآخرين بسبب نقص المياه لتغذية أنظمة التبريد.

أعاق انخفاض مستويات المياه الشحن الداخلي، مثل نهر الراين، حيث تم تقليل أحمال الشحن مما أثر على نقل الفحم والنفط.

وقال المرصد الأوروبي للجفاف إن هطول الأمطار فِيْ منتصف أغسطس ربما يكون قد خفف من هذه الظروف، لكنه فِيْ بعض الحالات كان مصحوبا بعواصف رعدية تسببت فِيْ مزيد من الأضرار.

منذ منتصف يوليو 2022، تواجه القارة الأوروبية موجة حر ساهمت فِيْ اندلاع عشرات الحرائق التي يواجه المختصون صعوبة كبيرة فِيْ إخمادها فِيْ عدة دول، أبرزها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وسُجلت درجات حرارة قياسية فِيْ تلك البلدان، أدت إلَّى مقتل المئات، وقد يصل عدد الوفِيْات إلَّى الآلاف إذا استمر الوضع على ما هُو عليه الآن. مع اتجاه الموجة شمالًا، يستعد جنوب وغرب ألمانيا وجنوب بلجيكا لتسجيل درجات حرارة قياسية أيضًا.

بينما لا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فِيْ الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي قريبة من مستويات ما قبل Covid-19.

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، بلغ حجم مكافئات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 1.029 مليار طن فِيْ الربع الأول من عام 2022، حيث تجاوز المستوى مليار طن للربع الثاني على التوالي.، وأقل بقليل من 1.035 مليار طن فِيْ الربع الأول من عام 2022.