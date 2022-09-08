المشهُور الأردني أميس الغول يحاول الانتحار فِيْ بث مباشر

حاول موقع التواصل الاجتماعي الأردني الشهِيْر، أميس الغول، الانتحار فِيْ بث مباشر أمام متابعيه على “إنستجرام”، عَنّْ طريق تناول كَمْية كبيرة من الأدوية، لكن دون جدوى.

أكد مصدر أمني أردني أن رجال الأمن العام وصلوا إلَّى “الكوميدي” الأردني أميس الغول وهُو بصحة جيدة.

ونُقل الغول إلَّى المستشفى للاطمئنان على صحته ثم سماع أقواله.

وظهر أميس الغول فِيْ مقطع فِيْديو وهُو يبتلع العديد من الأدوية المختلفة وبجرعات متعددة محاولا إنهاء حياته.

قال وهُو يتعاطى الدواء بسخرية إنه يريد أن يرى الله، ويوصي بدفنه فِيْ منطقة “المدينة الصناعية” لتعلم مهنة، كَمْا قال إن هذا الدواء “مر” وإن الله سيغفر له كَمْا سمع. . لأغنية مسلسل الرسوم المتحركة “جزيرة الكنز” للفنان سامي كلارك.

وأثناء محاولته كان يدعو الله أن يغفر له قائلاً “أريد أن أكون صادقًا، لا أعرف كَيْفَ أرى وزيرًا. أريد أن أرى الله”.

وشرب “الغول” أكثر من نصف صندوقي دواء، مشروب غازي، بقصد “الموت لا (التعرض لغسيل المعدة فقط”، على حد تعبيره).

ثم ناقض نفسه قائلاً “إنه لن يموت، لقد سقط بالفعل من الطابق الرابع فِيْ أوكرانيا ولم يمت”.

استمر الشاب فِيْ الثلاثينيات من عمره، أميس الغول، فِيْ تكرار الشهادتين فِيْ أكثر من لقطة خلال البث المباشر الذي استمر أكثر من 3 دقائق.

من جهته، أوضح الصحفِيْ الأردني، أحمد أبو جعفر، صديق الفنان الكوميدي “الغول”، أسباب محاولته الانتحارية.

وكتب فِيْ تدوينة على حسابه على “فِيْسبوك” “بحكَمْ معرفتي الكبيرة بأميس الغول لسنوات عديدة، أؤكد أن هذا ليس هدف أميس الترند أو زيادة عدد متابعيه. . ؛ لأنه ليس مهُووسًا بشبكات التواصل الاجتماعي أو بقصصهم، ولا يطمح إلَّى شيء من هذا القبيل.

يعاقب القانون الأردني على محاولة الانتحار بالسجن لمدة تصل إلَّى 6 أشهر وغرامة تصل إلَّى 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي العقوبة وفقا للمادة 339 من قانون تعديل قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب فِيْ أبريل الماضي.

نصت المادة على ما يلي “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع فِيْ الانتحار فِيْ مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كانت. باتفاق جماعي “.

لا تسري العقوبة القانونية إذا كان هناك تشخيص طبي يؤكد أن الشخص الذي حاول الانتحار يعاني من “مرض عقلي أو اكتئاب”.