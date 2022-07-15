المصرية للاتصالات تصدر فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو.. الاستعلام والسداد

يبدأ أصحاب الخطوط الأرضية فِيْ مصر يوم السبت 16 يوليو فِيْ الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو من المصرية للاتصالات وي.

يبحث العديد من المصريين على الإنترنت عَنّْ طرق للاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، وطرق الدفع.

تستعرض “العرب اليوم نيوز” طرق الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي من المصرية للاتصالات سواء عبر الإنترنت أو الخط الأرضي، وفاتورة يوليو التي تبدأ احتسابها والتي تشمل الاستخدامات خلال شهري أبريل ومايو و يونيو، ويمكن للعملاء الاستعلام عبر الإنترنت وكذلك دفع الفاتورة.

مواعيد الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 يوليو، سيكون من الممكن الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي الجديدة لشهر يوليو، وفقًا لما تحدده الشركة المصرية للاتصالات ونحن.

وفقا لقواعد فاتورة الهاتف الأرضي، هناك فترة سماح محددة لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، وتنتهِيْ هذه الفترة فِيْ 14 أغسطس المقبل، وفِيْ حالة عدم السداد خلال المَوعِد النهائي. تم ضبط الخط من قبل المصرية للاتصالات، وسيتم نقل الخط للعمل فِيْ نظام الاستقبال لمدة شهر فقط ابتداء من يوم 15 أغسطس.

بعد ذلك قطعت المصرية للاتصالات الخدمة وفرضت غرامة تأخير على العملاء الذين لم يسددوا فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 اعتبارًا من 15 سبتمبر 2022، ولن تعود الخدمة إلا بعد سداد كامل قيمة الفاتورة. الفاتورة وغرامات التأخير.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الخط الأرضي لشهر يوليو 2022

يمكنك الاستعلام عَنّْ فاتورة الخط الأرضي لشهر يوليو 2022 عبر الإنترنت على الرَابِطْ التالي.

كَمْا يمكنك الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 بالاتصال على الرقم 19777 من خلال الهاتف الأرضي.

فِيْ حال الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 عبر الإنترنت فسيتم ذلك من خلال الرَابِطْ

يجب إدخال رمز المحافظة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عَنّْه على مواقع الشركة.

ما هِيْ طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات دفع فاتورة الهاتف الأرضي بعدة طرق، بما فِيْ ذلك مكاتب البريد، من خلال أجهزة الصراف الآلي فِيْ البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، أو من خلال خدمة Bee، أو من خلال مبادلات المصرية للاتصالات.

أتاحت المصرية للاتصالات للعملاء إمكانية سداد فاتورة الهاتف من خلال خدمة فودافون كاش أو إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات، بالإضافة إلَّى خدمة أمنية، ممكن، نقود، خدماتي أو خدمة الدفع.

هل يمكن معرفة تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي

يمكنك معرفة تفاصيل فاتورة الهاتف الأرضي “فاتورة تفصيلية” عَنّْ طريق الاتصال بالرقم المختصر 111 وطلب فاتورة مفصلة، وتصل الفاتورة التفصيلية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو طرق أخرى مقابل تحصيل 2 جنيه مقابل الخدمة شهريًا و 6 جنيهات لمدة 3 أشهر، وتضاف القيمة إلَّى الفاتورة القادمة.

ماذا تشمل فاتورة الهاتف الأرضي المفصلة

تتضمن الفاتورة التفصيلية تفاصيل الاتصالات من خدمات الهاتف الأرضي أو الجوال أو الصوتية بالمحافظات.