المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي رَابِطْ الاستعلام وسداد الفاتورة يوليو 2022

فاتورة الهاتف الثابت للشركة المصرية للاتصالاتأعلنت المصرية للاتصالات عصر اليوم عن فاتورة البث التلفزيوني الأرضي لشهر أغسطس 2022 لحجم الاستهلاك لأشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو على التوالي، والتي سيتم الرجوع إليها بالتأكيد فِيْ الأيام المقبلة، وسيتم سداد الفاتورة على التوالي. ومن خلال الحساب الرسمي للشركة، يمكن أيضًا لعملاء الخط الثابت التحقق من قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة، ومن ثم يمكن دفع قيمتها عبر طرق الدفع الإلكترونية عبر الفِيْزا أو الحساب البنكي، ثم الدخول فقط رقم الهاتف الأرضي وسيظهر لك موقع ثقافني كيفِيْة الاستعلام عن فاتورة المصرية للاتصالات للخط الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت للشركة المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات، فاتورة الهاتف الأرضي، ومن الممكن أيضًا معرفة فاتورة الأرض عن طريق الاتصال بالرقم المختصر المخصص للاتصال وهُو 19777 التالي. كَمْا سيتم إدخال رقم هاتف مقدم الطلب والرد عليه فِيْ أسرع وقت ممكن. بقيمة الفاتورة المستحقة الدفع عن طريق رسالة هاتفِيْة. كَمْا يمنح الشركة فترة سماح لجميع عملائها لدفع الفاتورة، وهِيْ حتى 15 سبتمبر من الشهر التالي حتى يتم سداد الفاتورة، وبعد ذلك يتم الهاتف تم تحويلها إلى خدمة الاستقلال فقط، حيث لم يتم دفع الفاتورة، وفِيْ حالة عدم قيام أحد العملاء بدفع الفاتورة حتى 15 أكتوبر، يلجأ إلى فرض غرامات عالية جدًا على التأخر فِيْ السداد من قبل الشركة وإيقاف الخدمة عن هاتف العميل، ومن ثم اللجوء إلى المسؤولية القانونية.

كيفِيْة حساب المصرية للاتصالات لفاتورة الهاتف الأرضي

قامت المصرية للاتصالات بحساب فاتورة الهاتف الأرضي، وقامت المصرية للاتصالات بحساب فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022، من خلال الاستهلاك خلال شهُور أبريل ومايو ويونيو 2022 ومن خلال التشاور عبر الويب المتاح خلال الخامس عشر من يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، حددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد فاتورة التليفون الثابت لشهر يوليو 2022، من الخامس عشر من يوليو الماضي إلى الخامس عشر من أغسطس المقبل، بشرط أن يتم تحويل الخط فقط إلى الاستقبال، وإذا لم يتم دفع الفاتورة حتى اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر التالي، سيتم رفع قائمة الانتظار ودفع غرامة كبيرة.