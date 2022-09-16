المصريون فِيْ الخارج يترقبون خفض الجنيه لزيادة التحويلات المالية

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلَّى يوليو 2022 زادت بنحو 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار، مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري. فِيْ العام السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022 نحو 2.38 مليار دولار، مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2022، بانخفاض 14.7٪ على أساس سنوي.

كشفت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري عَنّْ زيادة بنسبة 1.6 فِيْ المائة خلال العام المالي 2022-2022، لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2022.

وشهدت الفترة من أبريل إلَّى يونيو 2022 (الربع الرابع من العام المالي) زيادة فِيْ التحويلات بنسبة 3٪ لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق.

وسجلت التحويلات لشهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار فِيْ يونيو 2022.

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن المصريين بالخارج ينتظرون خفض قيمة الجنيه لزيادة تحويلاتهم وقد يكون هذا سبب تراجع قيمة التحويلات فِيْ يوليو.

وأضاف، فِيْ حديث لـ “العربية”، أن مصر لم تتوصل بعد إلَّى تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه كلما انخفضت قيمة القرض قل الشروط المفروضة على مصر.

ويرى أنه إذا انخفضت قيمة القرض أو ضعفت، فلن يكون فعالاً ولن يدرء خوف المستثمرين من قدرة مصر على التعافِيْ من هذه الأزمة على المدى القصير.

وشدد الجنينة على أنه لا يمكن التغاضي عَنّْ تغيير سعر صرف الجنيه، مشيرا إلَّى مرونة سعر الصرف والتقشف كَمْبدأين أساسيين للتعاون مع الصندوق.