المصري البورسعيدي يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الأهلي لاتحاد الكرة

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد فريق تحكيم مباراة كرة القدم الأولى ضد الأهلي بقيادة الحكم محمود البنا.

وكان نص بيان نادي المصري كالآتي

وقال البيان إن حكم مباراة المصري والأهلي ارتكب عدة أخطاء تحكيمية من بينها موافقته على معاقبة لاعبي الأهلي بالعقوبات الإدارية اللازمة.

وتابع “محمد هاني لاعب الأهلي استحق البطاقة الحمراء المباشرة لتدخله العنيف ضد عيزي إميكا لاعب المصري.

وتابع “تغاضى أيضا الحكم محمود البنا عن توجيه إنذار ثان للاعب الأهلي محمد فخري وطرده نتيجة إعاقة اللاعبين المصريين أكثر من مرة بعد تلقيه الإنذار الأول في بداية المباراة. النصف الثاني.

وأضاف “أكدت إدارة المصري أن حكم المباراة محمود البنا تغاضى عن ركلتي جزاء لفريق بورسعيد، الأولى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول والثانية في الدقيقة الثانية. النصف الثاني.

وأضاف “الحكم أشار إلى ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأهلي، بناءً على ة الحكام للماوس، في وقت كان حكم المباراة قريبًا من المباراة وأشار إلى استمرار المباراة. .

وتابع “حكم المباراة ألغى الهدف الصحيح للمصري في الدقائق الأخيرة من المباراة بناء على إشارة من حامل الراية وبدون تدخل الفأرة كما هو معتاد في تلك التسديدات المثيرة للجدل التي يجب تها. . بالماوس ليحصل كل فريق على جميع حقوقه.

وأشارت إدارة النادي المصري في شكواها إلى استمرار استفزاز مساعد الحكم الأول سمير جمال لحسام حسن مدرب المصري.

وأوضح “كما هاجم الحكم المساعد حسام حسن قائلا على مرأى ومسمع” بقيادة مراقب المباراة وحكم الساحة، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على الفشل المتعمد للحكم المساعد في حساب الهدف الصحيح من المصري.

وختم “من الشائع على مواقع التواصل الاجتماعي أن يقوم الحكم المساعد بتشجيع النادي المنافس، الأمر الذي يثير الشكوك حوله، خاصة في ظل نيته المستمرة في استفزاز الجهاز الفني المصري بالقول والفعل طوال شوطي المباراة. . المباراة.

وتغلب الأهلي على نظيره المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بعد ظهر أمس، في اليوم الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.