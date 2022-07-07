المصري يفوز على إيسترن كومباني ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على زملائه في الفريق الشرقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم على استاد برج العرب يوم الـ16. دور نهائي كأس مصر.

بدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى عصام ثروت

الدفاع عمرو موسى – اسلام ابو سليمة – احمد علاء – كريم العراقي – حسن علي

خط الوسط فريد شوقي – عيزي عميكا – محمد جريندو – الياس الجلاصي

الهجوم عمرو مرعي.

بينما بدأت شركة Eastern Company الاجتماع بتشكيل مكون من

حارس المرمى عمرو حسام

الدفاع أحمد السعيد – كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الموجود – يوسف مجدي عبد الغني

خط الوسط أحمد أبو بكر – أحمد حمزة – أحمد تمساح – خالد مصطفى

الهجوم عماد ميهوب – محمد خليفة.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة من قبل فريق المصري وهجمات عدة في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وسجل محمد عبد اللطيف جريندو الهدف الوحيد في المباراة لنادي المصري في الدقيقة 79.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري الفائز بمباراة الإسماعيلي والزمالك في دور الـ16 لكأس مصر.

يشار إلى أن فرق السويس والمقاولون العرب وسموحة وبيراميدز ضمنت تواجدها في ربع نهائي كأس مصر.

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– المصري (AlMasrySC) 7 يوليو 2022