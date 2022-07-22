المصري يكتسح سيراميكا كليوباترا برباعية في الدوري

حقق الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيد انتصارا ثمينا على حساب نظيرته سيراميكا كليوباترا برصيد أربعة أهداف مقابل هدف.

واجه الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيد نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، في اليوم السادس والعشرين من منافسات الدوري.

افتتح أوستن أموتو أهداف المصري في الدقيقة السادسة، ثم سجل شادي حسين هدف التعادل في الدقيقة 42 لسيراميكا كليوباترا.

وأضاف أبو سليمة الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل أوستن أموتو الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 53 فيما اختتم محمد عبد اللطيف الأهداف في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري البورسعيد إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز التاسع.