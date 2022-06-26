المصري يواصل صحوته ويهزم المقاصة بثنائية في الدوري

واصل فريق المصري البورسعيدي صعوده بقيادة مدربه حسام حسن، محققًا فوزًا ثمينًا على حساب مصر المقاصة 2-0 في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2022-2022.

افتتح محمد عبد اللطيف أهداف المصري في الدقيقة 12 من المباراة.

وأضاف إلياس الجلاصي الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد عودته كمدرب للفريق خلفا للمدرب معين الشعباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري البورسعيد بـ 26 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز المصري.

بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 14 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في المسابقة المحلية.