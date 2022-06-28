المصور الخاص لـ عمرو دياب يُعلق على بوستر “اللوك الجديد”

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح أغنيته “The New Look” قريباً على منصة أنغامي، حيث أثار إعجاب جمهُوره الأغنية الجديدة، بعد ظهُور الملصق الرسمي لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة كالعادة.

كشف كريم نور مصور الهضبة عمرو دياب لـ “العرب اليوم” عَنّْ رد فعله على ملصق الأغنية الجديدة، قائلا إنه لا يستطيع الحديث عَنّْ كواليس الملصق لأن هذا هُو المعتاد الذي يقدمه عمرو دياب، مع الإشارة إلَّى أن الشخصية التي تظهر فِيْ الخلفِيْة هِيْ انعكاس لظل الهضبة، أثار هذا السؤال شكوك الجمهُور.

وتابع كريم نور، قائلًا إنه يعمل مع الهضبة عمرو دياب منذ عام 2007 على ألبوم “The Night De”، وفِيْ كل أغنية جديدة دائمًا هناك أشكال جديدة ومختلفة ومتطورة للجمهُور.

وتابع كريم نور “جانب الهضبة هُو المسؤول الوحيد عَنّْها وليس غيره. عمرو دياب هُو الوحيد الذي يحدد كَيْفَ سيظهر لجمهُوره وكَيْفَ يواكب العصر والتطور ويعامله لإثارة إعجابه. الجمهُور.”

وأضاف كريم نور أنه بصفته مصورًا، فإنه يتأكد دائمًا من أن الملصق يحاكي الأغنية التي سيتم عرضها، فعَنّْدما تستمع إلَّى الأغنية وترى الملصق ستجد أنهما يقلدان بعضهما البعض.

واذا كان التطور والتغيير فِيْ ملصقات عمرو دياب ضغط على المصور فقال هذا لا يمثل صعوبة لان الهضبة هِيْ التي تهتم بظهُورها وظهُورها على الملصق، لذلك لدي فقط الصورة و الكثير من السهل.

الأغنية بحلة جديدة، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد حمدي وأمير محروس، المختلط والرقمي أمير محروس، والغلاف من تصوير الفنان كريم نور.

أطلقت الهضبة على صفحتها على فِيْسبوك الإعلان التشويقي لأغنية “The New Look” التي من المتوقع طرحها رسميًا فِيْ الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، كشفت اللجنة المنظمة لموسم Gamers – أكبر حدث رياضي وألعاب إلكترونية فِيْ العالم – عَنّْ أسماء الفنانين العالميين الذين سيشاركون فِيْ الحفلات الأولى للموسم، وهم النجم المصري عمرو دياب والنجم الكولومبي J. بالفِيْن والدي جي السويدي الشهِيْر سيباستيان إنغروسو ودي جي سالفاتور جاناتشي.

ويتصدر عمرو دياب تشكيلة الفريق فِيْ اليوم الأول، حيث سيستمتع الجمهُور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي غناها طوال مسيرته الفنية المتميزة.