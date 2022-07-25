المصيبيح تجاهلوا مشاهير التفاهة وادعموا المواهب

طالب مدير مركز تعارفو للإرشاد الأسري سعود المصيبح بإدماج مقرر الثقافة الإعلامية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. لزيادة الوعي على منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو | يطالب الدكتور سعود المصيبيح بتجاهل “المشاهير الصغار” الذين يمتلكون محتوى إعلانات “الطلاق والخلع” داعياً إلى دعم المواهب. # هنا_الرياض pic.twitter.com/Vfg9NsHNVM

– هنا الرياض (herealriyadh) 24 يوليو 2022

المشاهير الصغار

وطالب المصيبح خلال لقائه مع قناة الإخبارية بتجاهل من أسماهم “المشاهير الصغار” الذين لديهم محتوى إعلانات “الطلاق والخلع”، وطالب بدعم المواهب في نفس الوقت ومنحها الحق في التركيز عليها في وسائل الإعلام ومنصات الاتصال.

الفحش المستمر

وتابع “نحن في بلد لا يقبل فيه المسؤول أن يتعرض المواطن لمثل هذه الفحش الذي تقدمه منصة يوتيوب، وهذا يأتي بعد الفجور الأخلاقي الذي تقوم به ديزني ونتفليكس”، على حد قوله.