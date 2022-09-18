المطرب فارس يكشف خلافه مع عمرو دياب.. ويهاجم عمرو مصطفى

كشف الفنان المصري المعتزل فارس العديد من الأسرار حول حياته الفنية والزوجية، وكذلك خلاف بينه وبين النجم عمرو دياب على أغنية للفنان أحمد سعد.

فارس وجدله مع عمرو دياب

وأشار فارس إلَّى الخلاف حول أغنية “يا ناسي وعدك”، التي تم تسجيلها فِيْ البداية بصوت أحمد سعد خلال بداياته الفنية، ليأخذها فِيْ النهاية عمرو دياب ويسجلها باسمه. الأمر الذي وضعه فِيْ موقف محرج للغاية.

وروى فارس تفاصيل الحادث، مشيرا إلَّى أن أغنية “يا نصي وعدك” قدمها له الملحن تامر علي، وبسبب قربه من أحمد سعد خلال تلك الفترة، قدمها له لأنه كان يسجل ألبومه فِيْ الساعة. الوقت. مرة، وأعجبته الأغنية وقرر تسجيلها بصورته.

وأضاف فارس أنه يريد من عمرو دياب أن يدعم أحمد سعد فِيْ مسيرته، لأنه يرى فِيْه نجما مشهُورا وموهبة رائعة، قائلا “كنت فِيْ الاستوديو وكان عمرو يلاحقني، واستمعت لأغنية من البوم مع سهر عَنّْك وقلت له اني استمع لك اسرة جديدة واستمعت له اغنية يا ناسي ووعدك لأحمد سعد.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أنها صدمت من استيلاء عمرو دياب على الأغنية، قائلة “وبعد ذلك خرجت، التقيت به وأخذت هذه الأغنية، وانزعجت من أن أحمد يهتم كثيرًا، وأصبحت من كان. “. فِيْ موقف فظيع وكنت أنا من أيد أحمد سعد وكان أول ألبوم يصنعه “.

بعد الموقف المحرج، ألقى فارس باللوم على زميله دياب، وحدثت مشكلة كبيرة بينهما، كاشفة أن سعد لم يكن غاضبًا منه.

التعريفة تهاجم عمرو مصطفى

من جهة أخرى، هاجم فارس الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى على هجومه على عمرو دياب، رغم أن الأخير ساعده فِيْ بداياته الفنية وكان له الفضل الكبير، قائلاً “صدمت من هجوم عمرو مصطفى على عمرو دياب. دياب. فلماذا يقول الفنانون ذلك لبعضهم البعض

كَمْا أشار إلَّى أنه ساعد عمرو مصطفى فِيْ بداياته الفنية، مشيرًا إلَّى أن الأخير واجه صعوبات مع الفنانين، مضيفًا “لقد ساعدته لأنه كان يعتبر أن يعيش معي لمدة 24 ساعة فِيْ اليوم وعرفت مدى جودة عملي معه. . الناس، لأنني عدت، وإذا شعرت بالضيق، فسيكون الكثير من الناس مستائين.

فارس وفنه التراجع

وكشف فارس أن سبب اعتزاله الفن لمدة 12 عامًا كان بسبب عائلته، لذلك لم يكن قادرًا على الموازنة بين أسرته وحياته الفنية، قائلاً “قررت أن أكرس بقية حياتي لحاجة أكثر أهمية.

وأوضح الفنان أنه نادم على رحيله عَنّْ الفن فِيْ ذروة شهرته ونجاحه، خاصة وأن زوجته لم تقدر تضحيته وانفصلا فِيْ النهاية.