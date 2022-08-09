المعتمرون يؤدون مناسكهم تحت قطرات المطر

تتعرض منطقة مكة لأمطار معتدلة إلى غزيرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

فيديو | هطول أمطار غزيرة مستمرة في الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/58sdRMaK8n

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 9 أغسطس 2022

وأدى الحجاج مناسكهم وسط هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، في سياق الموجة التي تعبر المنطقة.

فيديو | حجاج العمرة يؤدون مناسكهم وسط هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/eL2PM1Zfks

– قناة الأخبار (alekhbariyatv) 9 أغسطس 2022

تتأثر العاصمة المقدسة بسبب الأمطار. كما تهطل الأمطار على المسجد الحرام وسط أنباء عن هطول أمطار مفيدة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيراً بشأن تعرض منطقة مكة لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، والغبار المتصاعد والبرد والسيول والرياح السطحية، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر الخرمة والمويه وتربة ورانية بالظواهر المذكورة.

كما لفت المركز الانتباه إلى تأثير موجة الأمطار التي امتدت إلى العاصمة المقدسة الطائف وجدة حتى الصباح الباكر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سابق من خطورة انتقال السيول، مشيرا إلى أهمية تفاديها ومراقبة تدفقها.

تحذير من فيضانات متنقلة

وأوضح المركز أن السيول المنقولة تتدفق من مناطق الأمطار إلى مناطق أخرى غير متأثرة بظواهر الأرصاد الجوية. وأشار إلى أنها يمكن أن تفاجئ سكان المنطقة، ويمكن أن تكون قوية وتخرج عن مسارها حيث يمكن أن تمتد إلى المدن والبلدات القريبة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “السيول المنقولة تتطلب الحذر خاصة في المناطق غير المتأثرة بحالة الأمطار وقد تكون هناك السيول، ونحذر الجميع بالحرص على اتباع تعليمات الجهات المختصة. الاستفادة من معلومات الطقس أولاً ؛ لاختيار الوقت والمكان المناسبين.