المعتمرون يصلون لـ الكعبة والحجر الأسود بلهفة وشوق بعد رفع الحواجز الوقائية

وصل حجاج العمرة إلى الكعبة والحجر الأسود بحماس وحماس بعد رفع الحواجز الوقائية، عقب صدور الموافقة الكريمة برفعها أمس الثلاثاء.

فيديو | “بلهفة وشوق”

يصلي حجاج العمرة في الكعبة والحجر الأسود بعد رفع الحواجز الواقية#الإخبارية pic.twitter.com/ZHPcdrADQR

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 2 أغسطس 2022

الموافقة السخية على رفع الحواجز

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة لرفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام كبار الحكماء بزوار المسجد الحرام وتسهيل شعائرهم وعباداتهم في جو روحي آمن ومهدئ، خاصة مع الحدة التي بدأ المسجد الحرام يشهدها بالتزامن مع ذلك. موسم العمرة. .

استقبال الحجاج

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات التي تعمل في المسجد الحرام لاستقبال الحجاج وتزويدهم بكافة الخدمات وفق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.