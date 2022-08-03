المعتمرون يُقبِّلون الحجر الأسود ويصلّون في الحطيم فرحين مستبشرين

جاء نذير الموافقة الكريمة على إقامة الحواجز الواقية حول الكعبة بفرح كبير، ليس فقط للحجاج والمصلين في المسجد الحرام. لكن بين الأمة الإسلامية ككل.

وردد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس هذه النبأ السعيد بإعلانه عن وضع خطة وضعت لتنظيم الصلاة على الحجر وتقبيل الحجر الأسود في مكان آمن. الجو الروحي النافع، حيث انصرف الحجاج والمصلين في الهتاف والتعظيم للحجر الأسود وتقبيله، كرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأداء ركعتين في الحاتم (حجر إسماعيل) حاملاً الله وشكرًا على نعمه، على انتهاء المرحلة الوبائية وعودة الأمور إلى عهده السابق في المسجد الحرام.

السديس هدفنا إسعاد الحجاج وإسعادهم

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن هذه الإجراءات اتخذت بعد الموافقة السامية وانتهاء الحاجة بكل تفاصيلها، ولإدخال الفرح والسرور والسرور على الجميع. ارواح الحجاج والمؤمنين، بالتزامن مع ذروة موسم العمرة، لافتا الى ان الرئاسة تعمل بمشاركة الجهات المناظرة لتقديم افضل الخدمات للحرمين الشريفين والحجاج. لزيارة أو أداء طقوس العبادة، من خلال خطة تنظيمية مطورة.

تعبئة الطاقات في خدمة الحجاج

وسخرت الرئاسة العامة كل امكانياتها وحشدت كل طاقاتها الخدمية والفنية والتشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع بدء موسم العمرة، بعد أن وافق الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على الخطة التنفيذية لرئاسة الجمهورية لموسم العمرة. لعام 1444 م. ح. الذي يركز على إضفاء الطابع الإنساني على الخدمات وبذل كل جهد حتى يتمكن الحجاج والمعتمرين من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر في بيئة تعبدية صحية وآمنة.

التركيز على جودة الخدمات للوجهة

وأوضح الشيخ السديس أن الخطة التنفيذية للرئاسة تركز على تقديم خدمات متطورة ونوعية لحجاج المسجد الكبير وإثراء تجربة الزائر من خلال الخدمات الفنية المتميزة التي تسهل على ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم وعباداتهم. بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن الرئاسة سخرت كل طاقاته البشرية والتشغيلية والفنية والإرشادية لموسم العمرة وتقديم أفضل الخدمات لحجاج المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة وفقنا الله. له -.