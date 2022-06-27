المعدن الأهم للمناعة

اهم معدن للمناعة – السيلينيوم وهو من العناصر المهمة وينتمي الى فئة الاملاح المعدنية والموجودة في المواد الطبيعية وفي الارض متعددة ومتعددة للجسم بالرغم من ان الجسم لا يحتاجه على ارتفاع المعدل مثل باقي الأملاح المعدنية. كما أنه يعمل بمثابة أنزيم لحوالي 25 بروتينًا مختلفًا.

يسبب نقص السيلينيوم العديد من المشاكل المتعلقة بالعديد من الالتهابات التي تصيب الجسم، وظهور مشاكل عضوية في العديد من أعضاء الجسم الحيوية، مثل الكبد والقلب والكلى والبنكرياس والتعب وعدم القدرة على الإنجاب والتهابات في الجسم. المفاصل واضطرابات الجسم المتعددة الأمعاء والمعدة وتساقط الشعر والتشنجات وطعم معدني غريب في الفم وهشاشة الأظافر ورائحة الفم الكريهة التي تفوح منها رائحة الثوم وظهور طفح جلدي مصحوب بلون شاحب.

تكمن أهمية السيلينيوم في مشاركته في إنتاج الجلوتاثيون، وهو أقوى مضاد للأكسدة ينتجه الجسم.

فوائد الجلوتاثيون

يساعد في حماية الدماغ والقلب والأعصاب، ويدعم الأنسولين، ويساعد في مقاومة الأنسولين ومرض السكري، ويمنع الأكسدة، ويزيل بيروكسيد الهيدروجين

يرتبط السيلينيوم بوظيفة الغدة الدرقية – هناك حاجة للسيلينيوم لتحويل T4 (الشكل غير النشط لهرمون الغدة الدرقية) إلى T3 (الشكل النشط لهرمون الغدة الدرقية) و rT3 أو عكس T3. يساعد الزئبق في التخلص من السموم في الحد من التعرض للفيروس ويساعد في تقليل الالتهاب ويقلل من مخاطر العقم عند الذكور

أفضل مصادر السيلينيوم

الجوز البرازيلي (أعلى نسبة على الإطلاق)

تونة

سمكة الهلبوت

السردين

سمك السالمون

لحم الأحساء (الكبد والكلى والمخ إلخ)

لحم / بيض

أهم معدن للمناعة