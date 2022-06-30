المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية.. الخيار الأمثل للتعرف على سيرة نبي الهدى

المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة هو مبنى علمي متخصص ومتكامل يقدم الإسلام في شخصيته الجليلة ولباسه الجميل، من خلال شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف بأخلاقه النبيلة، وأخلاقه الرفيعة، وعلو شريعته، ونشر روح المحبة واللطف ومعاني الرحمة والإنسانية والاعتدال والتسامح والتعايش، ونشر سيرته المشرفة والمتسقة بين الناس. باستخدام أحدث وسائل الإعلام الحديثة والفنون الفنية وعروض الجودة.

يحرص ضيوف الرحمن على زيادة معرفتهم بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة وعطائه المستنير. وكان خيارتهم الأفضل زيارة مليئة بالفرح والسرور للمعرض الدولي ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، وكان لديهم شوق كبير وحماس كبير، وينتهي به الأمر. وانتهوا بالدموع تملأ عيونهم، وتراكمت الدهشة على وجوههم مما شهدوه بتفصيل شامل في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

يحتوي المعرض على نماذج تقدم وصفاً مرئياً لطريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وأهم الأماكن التي مر بها والأحداث التي رافقت هجرته، صلاة الله معه. وصلى الله عليه وسلم. لتجسيد الطبيعة العمرانية والمعالم الطبيعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمحة عامة عن أهم مراحل بناء وتوسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي. من بداية بنائه حتى الوقت الحاضر.

المرجع العلمي الفائق

كما يحتوي المعرض على وسائل عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته، وما يتصل بها من علوم ومعرفة، من خلال مرجع علمي متفوق، وعرضه. للناس من خلال آليات مبتكرة في البرمجة والهيكلة والجدولة والتصنيف بطرق عرض حديثة متعددة.

أحدث التقنيات

يحتوي (معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية) على أحدث التقنيات وفنون المعرض التفاعلي والخاصة مع مراعاة التنويع والتجديد والابتكار في عاطفة دين الإسلام وعاطفته، و فن إظهار جمالياتها، وأنها رسالة إنسانية وحضارية من الإيمان الشامل، وليست مجرد قواعد وأوامر ومحظورات بالإضافة إلى طرق العرض التقليدية لخدمة أغراض الشرح العملي وتقريب الصورة من عقل _ يمانع. تشمل هذه الوسائط دور السينما التفاعلية 4DX، وغرفة التعليم بالترفيه، ونماذج مختلفة من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وطريق الهجرة، والأطالس، والخرائط، ووسائل الإعلام التعليمية المختلفة، وتقنيات الوسائط الحديثة. شاشات عملاقة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، شاشات تفاعلية وشاشات ثلاثية الأبعاد وعروض تقديمية باستخدام (الصور الثلاثية الأبعاد) وتقنية الواقع الافتراضي وتقنية الواقع المعزز وتقنية الواقع المعزز ومحتويات المعرض والمتحف مترجمة إلى ست لغات عالمية حية كمرحلة أولى، إلى جانب لغة العرض الأصلية (العربية) ؛ لضمان وصول الرسالة إلى أوسع جمهور ممكن.

وشكر زوار المعرض قيادة المملكة على هذا المبنى العلمي المتميز، والموسوعات الضخمة التي شاهدوها، والاهتمام بهذا العمل العلمي المتقن، وحماسهم ورعايتهم للحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم.

به المعرض الدولي ومتحف السيرة النبوية السيرة النبوية