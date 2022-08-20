المعلق سلطان العبد الله من وين ، قد أثار التسائلات ضمن المشجعين والمشاهدين للكرة المستديرة حول العالم التعرف على اهم المعلومات الشخصية التي تتعلق بالمعلق سلطان العبد الله ، والذي حازة على الاهتام من قبل الكثيرين داخل المملكة السعودية ، وقد جاءت تلك التسائلات نتيجة بروز اسمه بشكل واسع خلال الأوقات الأخيرة ، ويأتي ذلك انتشار ظاهرة الاحتجاج حول خبر وفاته ، تابعوا معنا .

من هو المعلق سلطان العبد الله على ويكيبيديا

سلطان العبد الله معلق رياضي شهير برز من خلال تعليقه على العديد من مباريات كرة القدم البارزة والمهمة ؛ الأمر الذي أكسبه شعبية واسعة ومتميزة، ويذكر أن سلطان مدرس سابق للتربية البدنية ومعلق الفروسية “قفز”. يذكر أن المعلق ولد وترعرع في المملكة العربية السعودية واستطاع أن يكمل مسيرته التعليمية في الدولة حتى تخرج مدرس تربية بدنية، وتميز سلطان كلاعب كرة قدم لاعب سابق في الوسط. حيث لعب في صفوف عدة أندية مختلفة أبرزها الفرق الرياضية مثل الأشبال ونجم الرياض ومنها نادي الهلال، واستمرت مسيرته الكروية حتى أصيب في ركبتيه، ثم اعتزل كرة القدم في وقت لاحق. 1974 م.

سيرة المعلق سلطان العبد الله

حظي المعلق السعودي سلطان باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، دعا إلى مزيد من المعلومات عنه، وفيما يلي قائمة بأهم المعلومات المتعلقة به على النحو التالي

الاسم الكامل سلطان العبد الله.

مكان الميلاد في المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1946 م.

العمر الحالي يبلغ من العمر الآن 76 عامًا.

العرق عربي.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المعتقد الديني أتباع السنة والجمعة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المؤهل شهادة في تدريس الرياضيات.

المهنة مدرس سابق للتربية البدنية ومعلق رياضي في المباريات.

سنوات النشاط منذ 1976 م.

من أين المعلق سلطان العبد الله

المعلق سلطان العبد الله من العاصمة الرياض حيث ولد في المملكة العربية السعودية. مسيرته الاحترافية كلاعب حتى عام 1974 بعد تعرضه لإصابة في الركبة لكن مسيرته المهنية لم تتوقف عند إصاباته ؛ حيث كرس تال نفسه للعمل في مجال التدريس كمدرس تربية بدنية في المملكة، وبعد فترة، أعلنت رعاية الشباب عن الحاجة إلى المعلقين الرياضيين على مباريات كرة القدم للانضمام إليها، وأصبحت فيما بعد واحدة من أكثر المعلقين المشهورين.

حقيقة وفاة المعلق سلطان العبد الله

في الآونة الأخيرة، تداول نبأ وفاة المعلق السعودي الشهير سلطان العبد الله على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ليجد أن الخبر غير صحيح كذلك، وأن خبر وفاته لم ينشر من قبل أي مسؤول أو مصادر عائلية تؤكد ذلك، لتظهر أن خبر وفاته ما عدا الإشاعات التي لا أساس لها والتي لا أساس لها، أنه لا يزال على ما يرام حتى الآن، وهو مقيم حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، ويعمل حاليًا كمعلق فروسية. الذي قفز الحواجز.

المعلق سلطان العبد الله تويتر

ظهر المعلق بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عبر حسابه الرسمي السابق، وانضم إليه خلال فبراير 2014 م. حسابه الرسمي على تويتر من خلال الرابط التالي “” مباشرة، حيث يشارك المعلق عبر حسابه العديد من التغريدات المختلفة مع متابعيه.

المعلق سلطان العبد الله من وين ، يعتبر المعلق سلطان من المعلقين الذين حازوا على شهرة واسع داخل المجتمع السعودي ، كما اوضحنا الحقيقة ما وراء انتشار خبر وفاته والذي كان خارج عن الصحة تماماً ، ولم يتضح قيام أي جهة مسؤلة بإعلان خبر وفاته الذي تداوله العديد من الأفراد عبر منصات التواصل .