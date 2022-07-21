المعهد الصناعي الثانوي بجازان يفتح باب القبول والتسجيل

أعلن المعهد الصناعي بجازان الثانوي عن فتح باب القبول والتسجيل للدبلوم والبرامج المهنية للفصل الدراسي الأول للتدريب لعام 1444 هـ من الأحد 25 إلى الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة الجاري في التخصصات. قسم تقنية المعلومات، قسم التبريد والتكييف، قسم الإنشاءات المعدنية – اللحام، الكهرباء – الإنشاءات، قسم المحركات والمركبات، تشغيل الآلات الميكانيكية – الإنتاج.

التسجيل في المعهد الصناعي الثانوي بجازان

يتم التسجيل من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة على الموقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيبشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج الثانوية العامة أو شهادة إتمام الصف الأول الثانوي أو شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي، وأن يكون المتقدم للبرنامج خريج المرحلة المتوسطة فقط، وأن يكون المتقدم لائقًا طبياً، ولا يقل عن سن المتقدم للدبلوم (15) سنة، وعمر المتقدم للحصول على الدبلوم. عمر البرنامج المهني (16) عامًا، ويجب أن يشارك المتدرب في تدريب بدوام كامل وألا يكون مرتبطًا بالوظيفة أو تابعًا لأي منشأة تعليمية أو تدريبية أخرى.

مكافأة شهرية

سيحصل المتدرب على العديد من المزايا والحوافز منها دفع راتب شهري قدره (800) ريال، وفرصة للعمل مع القطاعين الخاص والحكومي، وعند التخرج شهادة ثانوية صناعية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية. بالمرتبة الخامسة، بالإضافة إلى فرصة استكمال الدراسات في الكليات التقنية والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع بحد أقصى 300 ألف ريال من المعهد الوطني لريادة الأعمال.