المعيوف يفاجئ رينارد.. “أول رد فعل على قرار استبعاده من الأخضر”

لا يزال قرار استبعاد النجم الكبير عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول لنادي الهلال من قائمة المنتخب، يثير الجدل فِيْ رياضات الشوارع.

رفض الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، مدرب منتخب السعودية لكرة القدم، الاتصال بالمعيوف قبل مونديال “الدوحة 2022”. عَنّْ انسحابه من كرة القدم الدولية رغم أن اللاعب نفسه أبدى رغبته فِيْ العودة.

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وأسفرت قرعة المونديال عَنّْ تواجد الخضر فِيْ المجموعة الثالثة لكأس العالم إلَّى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

رد فعل المعيوف على قرار المدرب السعودي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، عَنّْ رد فعل عبدالله المعيوف، بعد إصرار رينارد، على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي.

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وأكد آل الشيخ فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” أن حارس مرمى الهلال يرفض أن يكون مادة إعلامية، على حساب الفريق.

وأكد الإعلامي الرياضي أن عبدالله المعيوف أصر على دعم زملائه الحراس الذين انضموا للنادي الأخضر السعودي. حتى بعد استبعاده.