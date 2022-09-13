المعيوف ينضم لقائمة الأخضر فِيْ كأس العالم.. “شرط المفاجأة المدوية”

أطلق الإعلامي تركي العجمه مفاجأة مدوية عَنّْدما استدعى المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، مدرب المنتخب السعودي، حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، فِيْ القائمة النهائية للخضر فِيْ المونديال. .

تألق المعيوف الأخير مع الهلال أدى إلَّى مطالبة إعلامية بانضمام المعيوف للمنتخب الوطني، خاصة فِيْ ظل قراره بالخروج من الاعتزال الدولي.

ورد رينارد على مطالب إعلامية بعودة المعيوف للمنتخب السعودي، قائلا إنه لن يعيد زوجته المطرودة، فِيْ إشارة إلَّى صعوبة إعادة حارس الهلال إلَّى القائمة الخضراء.

العجمة يثير الجدل بعد تصريحه بعودة المعيوف

وأكد العجمه فِيْ تصريحات متلفزة خلال برنامجه “كورة روتانا” أن المعيوف سيكون على قائمة التشكيلات النهائية لكأس العالم قطر 2022.

وتابع، إذا استمر الوضع على ما هُو عليه، فإن رينارد سيدعو المعيوف إلَّى القائمة الخضراء.

رينارد يثق بأربعة حراس على القائمة وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، نواف العكيدي”.

العويس والقرني والعقيدي بدلاء مع أنديتهم ولا يشاركون فِيْ الأغلبية، فِيْما يلعب الربيعي مع الأهلي فِيْ الدوري الأصفر، مما يعزز فرص المعيوف فِيْ العودة وحراسة الأخضر. مخبأ. فِيْ كأس العالم.