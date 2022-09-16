المعيوف يواصل إحراج رينارد.. رقم قياسي فِيْ تاريخ الدوري السعودي

حقق عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الكروي الأول لنادي الهلال، رقما قياسيا فِيْ تاريخ الدوري السعودي للمحترفِيْن، بعد فوز الفريق على الوحدة.

حقق الهلال فوزا كبيرا على نظيره الوحدة 3-0، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” السعودي. دوري روشان.

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واستطاع المعيوف قيادة الهلال للفوز الثالث دون أن تهتز شباكه أي هدف، وذلك للمباراة الثالثة على التوالي فِيْ الموسم الحالي من مسابقة دوري روشان السعودي.

وسجل المعيوف رقما قياسيا بحفظ شباكه نظيفة فِيْ 70 مباراة كأعلى حارس مرمى فِيْ تاريخ الدوري السعودي للمحترفِيْن.

وقع عبدالله المعيوف لصالح الهلال فِيْ يوليو 2016 قادمًا من النادي الأهلي، واللاعب مستمر حتى يونيو 2023.

نجح عبدالله المعيوف فِيْ الحفاظ على نظافة شباكه فِيْ 70 مباراة، خلال 198 مباراة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن.

ورفع الهلال رصيده إلَّى 12 نقطة، ليصعد إلَّى ترتيب دوري روشان السعودي، بنتيجة كاملة، وفارق هدف مع متصدر الشباب، فِيْما تجمد رصيد الوحدة عَنّْد 3 نقاط، فِيْ المركز الثاني عشر.

ووصف النقاد تألق المعيوف بأنه ضغط على مدرب المنتخب السعودي الأول هِيْرفِيْ رينارد، الذي يواصل استبعاد المعيوف من قائمة الفريق فِيْ برامج التحضير لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

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