المعيوف VS رينارد.. هكذا رد حارس الهلال على مدرب المنتخب السعودي

صدم قطاع كبير من الشارع الرياضي السعودي باستبعاد الحارس عبدالله المعيوف من القائمة الخضراء فِيْ معسكر مونديال 2022.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | إقصاء غريب “صدمات” النصر .. وجمهُور الأهلي لن يلعبوا المونديال!

أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

المعيوف ضد رينارد .. هكذا رد حارس الهلال على المدرب السعودي

استدعى المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار 4 حراس مرمى للقائمة الخضراء السعودية وهم محمد الربيعي من الأهلي ونواف العكيدي من النصر وفواز القرني من الشباب ومحمد العويس من. الهلال.

الشيء الوحيد الذي يجب ملاحظته بشأن قائمة حراس المرمى للمنتخب السعودي هُو أن الرباعي المتواجد يجلس على مقاعد البدلاء فِيْ فريقه، باستثناء الربيعي الذي أصبح لاعباً أساسياً للأهلي فِيْ آخر مباراتين فِيْ. القسم الأول.

الحارس عبدالله المعيوف يغيب عَنّْ المنتخب السعودي منذ 2022.

فِيْ موسم 2023، نجح عبدالله المعيوف فِيْ الحصول على 3 شباك نظيفة من 3 مباريات فِيْ دوري “روشن” السعودي، كَمْا قاد الهلال للفوز بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري. بعد أن لعب دور البطولة فِيْ ركلات الترجيح.

وأثار هِيْرفِيْه رينارد غضب شريحة كبيرة من الشارع الرياضي السعودي عَنّْدما شبه المعيوف بـ “الزوجة الراغبة”.