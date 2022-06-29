المغرب على الطريق الصحيح فِيْ التكنولوجيات الحديثة.. مكانة مرموقة

تحتل المملكة المغربية حاليا المرتبة الخامسة كوجهة رئيسية للبحث والتطوير فِيْ مجال التقنيات الحديثة.

كشف الوزير المغربي للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، غيث مزور، أن المغرب يضع نفسه حاليا، بعد كاليفورنيا والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا، كوجهة رئيسية للبحث والتطوير فِيْ مجال التقنيات الحديثة، وذلك بفضل ديناميكيته. والكفاءات فِيْ مجال تقنية المعلومات.

موقع استراتيجي

وفِيْ ردها على سؤال فِيْ مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، سلطت الوزيرة الضوء على الموقع الاستراتيجي للمملكة وثرائها من حيث المواهب والطاقات الشابة فِيْ مجال الرقمنة، فضلًا عَنّْ موقعها بين الأطراف الثلاثة الأولى فِيْ مجال هجرة الخدمات فِيْ إفريقيا، مشيرة إلَّى أن هذا القطاع يوظف 120 ألف شخص.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه بالإضافة إلَّى الاستثمارات المغربية، فإن مجال الرقمنة يجلب استثمارات من دول متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وإنجلترا وإسبانيا واليابان والهند، مؤكدا أن وزارة التحول الرقمي والإدارة يستمر الإصلاح بالتنسيق مع جميع الشركاء وبوتيرة ثابتة، لتشكيل شراكات من شأنها تعزيز الاستثمار فِيْ المغرب.

وفِيْ هذا السياق، أشار مازور إلَّى الجهُود المبذولة فِيْ هذا الإطار على المستوى الدولي، مشيرًا إلَّى الزيارة الأخيرة للهند كدولة رائدة ووجهة أولى فِيْ العالم فِيْ مجال نقل الخدمات.

وأضافت أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بالتنسيق مع جميع الشركاء المعَنّْيين مع شركة هندية لتفعيل مشروع استثماري بالمغرب يهدف إلَّى خلق آلاف الوظائف ذات القيمة المضافة العالية فِيْ مجال البرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت أن مذكرة التفاهم هذه تجسد فِيْ الواقع استقرار عملاق هندي فِيْ مجال نقل الخدمات فِيْ المغرب، والذي ينشط فِيْ أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل به أكثر من 200 ألف شخص، وحقق رقم صفقة يزيد عَنّْ 11 مليار دولار عام 2022.

وكشف الوزير أن هذه الشركة الهندية بدأت بالفعل فِيْ إنشاء مركز هجرة البرمجيات فِيْ المغرب، وتوظيف الطاقات المغربية، بهدف إنتاج خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية لعملائها العالميين، كَمْا تنوي الاستثمار فِيْ مجال تكوين المواهب المغربية فِيْ المجال الرقمي.

ولفتت إلَّى أن هذه المبادرة الإستراتيجية للشركة تهدف إلَّى توسيع قدراتها فِيْ مجال الإنتاج على المستوى الدولي، مشيرة إلَّى أن مذكرة التفاهم المبرمة معها تمثل خيارا استراتيجيا هاما للسوق الهندي الذي يمثل 52 بالمائة من السوق العالمي. السوق فِيْ مجال خدمات التعهِيْد.

وأضافت أنه فِيْ إطار الزيارة الرسمية لسفرا كاتز رئيس ومدير عام شركة “أوراكل” الأمريكية إلَّى المملكة، تم إطلاق أول معمل للشركة “أوراكل لاب” للبحث العلمي والتطوير فِيْ إفريقيا، من بين مراكزها الستة فِيْ العالم.

وذكرت أن هذه الشركة الأمريكية، التي تأسست عام 1977، هِيْ أول منتج برمجيات فِيْ العالم، واحتلت المرتبة الثانية فِيْ عام 2022 كثاني شركة برمجيات من حيث رقم المعاملات والقيمة السوقية.

كَمْا تطرق الوزير إلَّى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المغربية وأربع شركات عالمية للاستثمار فِيْ مجال نقل الخدمات، الذي يتميز بحضور إقليمي ودولي كبير، بهدف خلق 5050 فرصة عمل مباشرة ودائمة لقطاع الخدمات. عدد مناطق نقل الخدمة فِيْ المملكة، بما فِيْ ذلك طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء وأكادير.

شراكة داخلية

وعلى الصعيد الوطني، سلط المسؤول الحكومي الضوء على توقيع اتفاقيتين يوم السبت الماضي فِيْ المنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدة أطراف متعاقدة.

وأوضحت أن الأول يهدف إلَّى تمويل مشروع إعداد وتجهِيْز وإدارة مركز لاحتضان الشركات الناشئة والابتكار الصناعي لدعم ومواكبة رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع فِيْ منطقة بركان، من خلال توفِيْر بيئة مناسبة للبحث و التنمية فِيْ المجالات الصناعية وريادة الأعمال.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلَّى تطوير القطاع الرقمي فِيْ المنطقة الشرقية، وتحسين إمكانية توظيف الشباب فِيْ مجال التقنيات الجديدة، وتوفِيْر الموارد المؤهلة للجهات الفاعلة فِيْ مجال تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام للتعليم. والتوظيف على مستوى المنطقة الشرقية فِيْ المهن الرقمية.

وأوضحت أن ذلك تم من خلال إعداد وتجهِيْز المباني لإنشاء مدرسة خاصة لبرمجة المعلومات والترميز فِيْ الشرق، بهدف تأهِيْل الكفاءات والمواهب المتكونة فِيْ مؤسسات البرمجة وتقديم الخدمات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. والمستويات الدولية.

التفوق الرقمي

من ناحية أخرى، أكد مازور أن المغرب يعمل على استكَمْال الإطار القانوني للثقة الرقمية للمستخدمين والسيادة الرقمية للمملكة، بالإضافة إلَّى انخراطه فِيْ العديد من الاتفاقيات الدولية فِيْ هذا المجال.

وأضاف الوزير أن موضوع السيادة الرقمية أصبح ذا صلة فِيْ السنوات الأخيرة، خاصة مع التطور الكبير للمجال الرقمي واستخداماته اليومية فِيْ العديد من المعاملات.

وفِيْ هذا السياق، أبرزت أنه تم إصدار عدة قوانين، من أهمها قانون الأمن السيبراني والمرسوم التنفِيْذي له، وهُو نص يهدف بشكل خاص إلَّى حماية المعلومات والبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية.

كَمْا يحظر إيواء وتخزين البيانات الحساسة خارج الأراضي الوطنية، وينص على الشروط والقواعد الفنية والتنظيمية من أجل تأمين أنظمة المعلومات للهِيْئات والمؤسسات العامة ذات الصلة ضد المخاطر السيبرانية.

وقال مازور إن المغرب لديه العديد من مراكز استضافة واستضافة البيانات الرقمية الوطنية التي تحتضن التطبيقات الوطنية الاستراتيجية، مشيرا إلَّى أن العمل جار على تطويرها.

وأضافت أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، من خلال مركز اليقظة والمراقبة والاستجابة للهجمات المعلوماتية، تراقب وتكشف وتستجيب لهجمات الكَمْبيوتر التي من المحتمل أن تؤثر على أمن نظم معلومات الدولة، وتنسق رد الفعل على هذه الأحداث. عَنّْ طريق إصدار التنبيهات والتحذيرات وإدارة الحوادث.

إصلاح الإدارة

وحول “برامج الإصلاح الإداري وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والآلية بين الإدارات” أكد مازور أن الهدف الأساسي للوزارة هُو إصلاح الإدارة ورقمنة الخدمات وتطوير المشاريع التي لها تأثير مباشر على المواطن والمنشأة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد فِيْ هذا الإصلاح على إعادة تأهِيْل الخدمة العامة، وتعزيز تنظيم الإدارة، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي للإدارة، ووضع المستخدم فِيْ قلب هذه الإصلاحات.

وأشار مازور إلَّى أن القانون رقم 54.19 هُو ميثاق للمرافق العامة يشكل إطارًا مرجعيًا لقواعد الحوكَمْة الرشيدة التي يجب أن تخضع لها جميع المرافق العامة، حيث ينص على إجراءات تتعلق بتعزيز الإدارة العامة من خلال اشتراط الالتزام بالتبني. البرمجة، وتعزيز البرمجة والشراكة والدعم المتبادل للوسائل وتقديم الخدمات بطريقة مدمجة.

وأشارت فِيْ هذا السياق إلَّى الدور الذي تلعبه المفتشية العامة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة والتدقيق وتقييم إدارة المصالح المركزية واللامركزية للوزارات، وكذلك مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع الوسيط. المؤسسة والتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والجهاز المركزي للوقاية من الفساد وفقا للمتطلبات القانونية الحالية. إنه عمل.

وذكرت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الوزراء والشركاء والجهات المعَنّْية من أجل توحيد الرؤى ووضع رؤى وبرامج موحدة بطريقة تشاركية لتعزيز تقارب سياسات الإصلاح.