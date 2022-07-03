المغرب.. محفزات ضخمة تجذب المستثمرين الأجانب

أكد رياض مازور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن قوة البنية التحتية للمملكة ساهمت فِيْ جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

أصبحت المملكة المغربية فِيْ العقود الأخيرة وجهة مفضلة لكثير من الشركات الأجنبية الكبرى والمقاولين، بحسب بيانات حكومية.

وشدد وزير الصناعة والتجارة المغربي، فِيْ حديثه خلال فعاليات المؤتمر الثالث لحركة المهندسين، على أن البنية التحتية للمملكة تضاهِيْ تلك الموجودة فِيْ الدول المتقدمة.

وأكد الوزير أن المغرب تبنى عدة خطط اقتصادية قبل 20 عاما، ما جعله اليوم يتمتع ببنية تحتية تعتبر الأفضل فِيْ العالم كله، بحسب ما قال.

وأضاف أن ميناء طنجة لن يعمل بمفرده، موضحا أن البلاد مستمرة فِيْ بناء موانئ جديدة.

وأضاف أن البنية التحتية القوية ساهمت فِيْ انفتاح المغرب على العالم وإنتاجيته.

وبعد ذلك، أشاد المسؤول الحكومي بالكفاءات المغربية التي تعتبر بحسب قوله من “أفضل الكفاءات فِيْ العالم”.

على الرغم من الانتقادات الموجهة إلَّى نظام التعليم فِيْ المغرب، يقول الوزير إنه تمكن من إنتاج كفاءات عالية.

وأضاف “شركات الاستثمار الأجنبية تتجه إلَّى المغرب بفضل المواهب المحلية وقدرتها”.

من ناحية أخرى، كشف الوزير عَنّْ أن الأجور التي يتقاضاها الأشخاص المؤهلون فِيْ المغرب أصبحت تضاهِيْ مثيلاتها فِيْ الدول المتقدمة.

وأشار إلَّى أن المغرب أمامه فرصة ثمينة لتعزيز مكانته فِيْ مجال التنافسية الإنتاجية، قائلاً “أوروبا الشرقية تشهد حرباً، وتركيا تعاني من ارتفاع غير مسبوق فِيْ معدل التضخم، والذي وصل إلَّى خمسة وسبعين بالمائة، الأمر الذي يهدد استقراره الاقتصادي، وتابع “المغرب هُو الوحيد الذي يتمتع بهامش وهُو منافس للغاية فِيْ الإنتاج وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات”.

قبل أيام قليلة، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال الجواهري إن التشديد النقدي فِيْ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو “سيؤثر على الموازين المالية المغربية” وظروف طريق سوق السندات الدولية.

تستهدف الحكومة المغربية 40 مليار درهم فِيْ الاقتراض الخارجي هذا العام، سيأتي جزء كبير منها من دائنين متعددي الأطراف.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلَّى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ 2022 من 68.9 بالمئة العام الماضي، بينما من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عَنّْد 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.