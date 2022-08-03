المغرب يحجم البطالة.. تراجع ملحوظ

سجلت المملكة المغربية، خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا فِيْ مستوى معدلات البطالة.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدلات البطالة، بين الربع الثاني من عام 2022 والربع نفسه من عام 2022، انتقلت من 12.8 فِيْ المائة إلَّى 11.2 فِيْ المائة (-1.6 نقطة).

جاء ذلك فِيْ مذكرة إخبارية للمفوضية العليا للتخطيط حول أوضاع سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2022، مؤكدة أن هذا المعدل سينتقل من 18.2 فِيْ المائة إلَّى 15.5 فِيْ المائة (-2.7 نقطة مئوية) فِيْ المناطق الحضرية ومن 4.8 فِيْ المائة. فِيْ المائة إلَّى 4.2 فِيْ المائة (-0.6 نقطة مئوية) فِيْ القرى. .

الانحدار العام

وأكدت معطيات المذكرة انخفاض معدلات البطالة بشكل عام بين كافة فئات المجتمع.

وأوضحت أن هذا المؤشر انخفض بين الرجال من 11.9 فِيْ المائة إلَّى 9.9 فِيْ المائة، وبنسبة 0.8 نقطة بين النساء، فانتقل من 15.9 فِيْ المائة إلَّى 15.1 فِيْ المائة.

كَمْا سجل هذا المعدل انخفاضًا قدره 2.4 نقطة بين حاملي الشهادات، حيث انتقل من 20.4 فِيْ المائة إلَّى 18 فِيْ المائة، و 1.4 نقطة للأشخاص الذين لا يحملون درجة، حيث انتقلوا من 5 فِيْ المائة إلَّى 3.6 فِيْ المائة.

انخفض معدل البطالة أيضًا فِيْ جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى انخفاض بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا (-2.2 نقطة)، وانتقل من 20.9 فِيْ المائة إلَّى 18.7 فِيْ المائة، وأدنى انخفاض بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا (0.6). نقاط). – نقطة)، والانتقال من 30.8 فِيْ المائة إلَّى 30.2 فِيْ المائة.

انخفض عدد العاطلين عَنّْ العمل بمقدار 218 ألف شخص، بين الربع الثاني من عام 2022 ونفس الربع من عام 2022، وبذلك انتقل مليون و 605 ألف إلَّى مليون و 387 ألف عاطل عَنّْ العمل، وهُو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14 فِيْ المائة نتيجة لذلك. من انخفاض عدد العاطلين عَنّْ العمل بمقدار 182 ألفًا فِيْ المناطق الحضرية و 36 ألفًا فِيْ القرى.

133 ألف فرصة عمل

وتراجع معدل البطالة، مصحوبا بحركة كبيرة فِيْ المجال الاقتصادي، حيث خلق الاقتصاد الوطني، بين الربع الثاني من عام 2022 والربع نفسه من عام 2022، 133 ألف وظيفة.

وعزت المذكرة ذلك إلَّى استحداث 285 ألف منصب شغل فِيْ الحضر وفقدان 152 ألف وظيفة فِيْ الريف مقابل استحداث 405 آلاف وظيفة خلال الربع الثاني من عام 2022 وخسارة 589 ألف وظيفة خلال نفس الربع من عام 2022.

وخلق قطاع الخدمات 237 ألف فرصة عمل، وقطاع “الصناعة” 76 ألف وظيفة، وقطاع “البناء والأشغال العامة” 30 ألف وظيفة، فِيْما خسر قطاع “الزراعة والغابات وصيد الأسماك” 210 آلاف وظيفة.

وانخفض عدد العاملين النشطين فِيْ حالة العمالة الناقِصَّة خلال نفس الفترة من 999 ألفًا إلَّى 939 ألفًا على المستوى الوطني، ومن 551 ألفًا إلَّى 500 ألف فِيْ المدن ومن 448 ألفًا إلَّى 439 ألفًا فِيْ القرى.

وانتقل معدل العمالة الناقِصَّة من 9.2 فِيْ المائة إلَّى 8.5 فِيْ المائة على المستوى الوطني، ومن 8.9 فِيْ المائة إلَّى 7.7 فِيْ المائة فِيْ المناطق الحضرية، ومن 9.5 فِيْ المائة إلَّى 9.6 فِيْ المائة فِيْ المناطق الريفِيْة.

يسقط

وانخفض معدل النشاط بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلَّى 45.2 فِيْ المائة. ويعزى هذا التراجع إلَّى زيادة السكان النشطين (15 سنة فأكثر) بمعدل 1.4٪، وانخفاض عدد السكان النشطين بنسبة 1٪.

وشهد معدل النشاط انخفاضا كبيرا فِيْ الريف (-2.1 نقطة)، حيث انتقل من 52.9 فِيْ المائة إلَّى 50.8 فِيْ المائة، مقارنة بالمركز الحضري (-0.3 نقطة)، من 42.6 فِيْ المائة إلَّى 42.3 فِيْ المائة. هذا الانخفاض يتعلق أيضًا بالنساء (-1.2 نقطة)، حيث انتقلت من 22.5 فِيْ المائة إلَّى 21.3 فِيْ المائة أكثر من الرجال (-0.7 نقطة)، من 70.6 فِيْ المائة إلَّى 69.9 فِيْ المائة.

واستقر معدل التوظيف على المستوى الوطني عَنّْد 40.2٪. زاد هذا المعدل بمقدار 0.8 نقطة فِيْ المناطق الحضرية (من 34.9 فِيْ المائة إلَّى 35.7 فِيْ المائة) وانخفض بمقدار 1.7 نقطة فِيْ المناطق الريفِيْة (من 50.4 فِيْ المائة إلَّى 48.7 فِيْ المائة). بالمقابل ارتفع هذا المعدل بين الرجال (+0.7 نقطة) وانخفض بين النساء (-0.9 نقطة).