المفاوضات مستمرة.. هل يعود ابن النادي إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022

ولا يزال نادي الاتحاد يحاول إبرام صفقة جديدة فِيْ صيف 2022، بحسب آخر التقارير الصحفِيْة الواردة صباح اليوم الأحد، بعد أن كان يضم 4 لاعبين فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

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استطاع الاتحاد ضم 4 لاعبين إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، وهم المصري طارق حامد والبرتغالي هِيْلدر كوستا وزكريا هُوساوي وأحمد شراحيلي، بالإضافة إلَّى التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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ويسعى الاتحاد لإيجاد لاعب “محلي” فِيْ صيف 2022، قادر على تعويض خدمات المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي أوقف من كرة القدم لمدة 4 أشهر، بغض النظر عَنّْ “التسجيلات الصوتية”. قضية.

علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد التعاقد مع لاعب آخر يمكنه ملء الفراغ الذي تركه فهد المولد، بعد أن تم إيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب تناوله مواد طبية محظورة.

وأشارت صحيفة المدينة، فِيْ هذا السياق، إلَّى أن مفاوضات الاتحاد مع المهاجم محمد الصيعري ما زالت مستمرة فِيْ صيف 2022، أي قبل 10 أيام من انتهاء سوق الانتقالات الصيفِيْة.

بدأ محمد الصعيري، 29 عامًا، مسيرته الكروية مع الاتحاد قبل أن يخوض تجارب مختلفة مع هاجر، الاتفاق، التعاون، الحزم، الوحدة ثم استقر فِيْ الفِيْصلي. ، من صيف 2022.

بعد أن هبط الفِيْصلي إلَّى الدرجة الأولى، فكر الاتحاد فِيْ إعادة السياري إلَّى صفوفه صيف 2022.

وأكدت المدينة أن الاتحاد يأمل أيضا فِيْ توظيف صالح العمري، رغم عدم توصله لاتفاق رسمي مع أبها، فِيْما أدى العَنّْاد الإعلامي الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى انتشار اللاعب فِيْ جدة.