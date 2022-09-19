المفوضية الأوروبية تقترح إرساء أداة طوارئ جديدة للسوق الموحدة

لقد تبنت اليوم فِيْ بروكسل اقتراحًا يهدف إلَّى إنشاء أداة طوارئ جديدة للسوق الموحدة.

يهدف الاقتراح الجديد إلَّى الحفاظ على حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص وتوافر السلع والخدمات الأساسية فِيْ حالة الطوارئ المستقبلية، لصالح المواطنين والشركات فِيْ جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ترغب المفوضية فِيْ الاستجابة لأي أزمة توريد للسلع فِيْ حالة حدوث أزمة حادة وتجنب ما حدث خلال جائحة كوفِيْد -19.

قال المسؤول التنفِيْذي الأوروبي فِيْ بيان إنه بينما أثبتت السوق الموحدة أنها أفضل أداة فِيْ إدارة الأزمات، فإن جائحة كوفِيْد -19 سلط الضوء على أوجه القصور الهِيْكلية التي تعيق قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ بطريقة منسقة. لتفاقم الأزمة وتأثيرها بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفقًا للمفوضية، فإن أداة الطوارئ فِيْ السوق الموحدة تكَمْل الإجراءات التشريعية الأخرى للاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات مثل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد، فضلاً عَنّْ قواعد الاتحاد الأوروبي لقطاعات معينة أو سلاسل التوريد أو المنتجات مثل الصحة أو أشباه الموصلات أو الأمن الغذائي.

وتتوقع أن تساهم تدابير الاستجابة المستهدفة للأزمات لأنها تضع إطارًا متوازنًا لإدارة الأزمات لتحديد التهديدات المختلفة للسوق الموحدة وضمان عملها السلس من خلال إنشاء هِيْكل لإدارة الأزمات للسوق الموحد، وهِيْ آلية جديدة لمراقبة السوق الموحدة.، وتحديد مستويات مختلفة من المخاطر وتنسيق الاستجابة المناسبة التي تتكون من عدة مراحل – الطوارئ واليقظة وأنماط الطوارئ.