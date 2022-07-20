المقشر المنزلي المعجزة لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات نهائياً

هناك العديد من التقشيرات التي تستخدم لإزالة الجلد الميت والقشور تمامًا، حيث توجد هذه الظاهرة على اليدين والقدمين، وفِيْ بعض مناطق الجسم، وعلى الجلد، حيث تجعل هذه الظاهرة الجلد غير مقبول. تستخدم النساء قشورًا مختلفة، لكن أفضل تلك المقشرات هِيْ التقشير الطبيعي، ومن أفضل هذه التقشير الطبيعي مقشر القهُوة، مقشر النشا، الكركَمْ، السكر بعصير الليمون وأنواع أخرى من التقشير، ولكن من أفضل أنواع التقشير المستخدمة تقشير اليدين والقدمين هِيْ مقشر طبيعي حيث يعتبر مقشر القهُوة من أفضل تلك المقشرات حيث تأتي القهُوة مع الكثير من المكونات الطبيعية الأخرى ويمكننا استخدام هذا المقشر مرتين فِيْ اليوم للتخلص من القشور. لا تريد أن يكون لديك.
المكونات اللازمة لعمل وصفة فرك اليد والقدم
- ملعقتان كبيرتان من القهُوة.
- مقطورة كبيرة دلو السكر
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والقدمين
- أولاً، أحضر وعاءًا صغيرًا نظيفًا، وضع فِيْه ملعقتين كبيرتين من القهُوة، مع إضافة ملعقتين كبيرتين من السكر، وحرك السكر جيدًا مع القهُوة.
- بعد تقليب القهُوة والسكر جيدًا، أضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل، وأضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد، وأضيفِيْ ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقلبي هذه المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.
- بعد تحضير هذا الخليط وتحضيره، ضعيه على يديك وقدميك، مع العلم أنه أثناء تطبيق هذه الوصفة يجب تدليك هذه المناطق جيداً حتى يتم إزالة الجلد الميت والقشور، ولهذا علينا فرك هذه المناطق بهذه الوصفة.
- بعد عملية الفرك، اتركي هذه الوصفة على يديك وقدميك لمدة خمسة عشر دقيقة فقط، وبعد ذلك الوقت، افركي هذه الوصفة ثم استمري فِيْ غسلها بالماء البارد حتى تنظف.
- يجب عليك تكرار استخدام هذا المقشر مرتين فِيْ الأسبوع وفِيْ وقت قصير جدًا ستتمكن من الحصول على يدين وقدمين ناعمتين.