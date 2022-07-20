المقشر المنزلي المعجزة لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات نهائياً

هناك العديد من التقشيرات التي تستخدم لإزالة الجلد الميت والقشور تمامًا، حيث توجد هذه الظاهرة على اليدين والقدمين، وفِيْ بعض مناطق الجسم، وعلى الجلد، حيث تجعل هذه الظاهرة الجلد غير مقبول. تستخدم النساء قشورًا مختلفة، لكن أفضل تلك المقشرات هِيْ التقشير الطبيعي، ومن أفضل هذه التقشير الطبيعي مقشر القهُوة، مقشر النشا، الكركَمْ، السكر بعصير الليمون وأنواع أخرى من التقشير، ولكن من أفضل أنواع التقشير المستخدمة تقشير اليدين والقدمين هِيْ مقشر طبيعي حيث يعتبر مقشر القهُوة من أفضل تلك المقشرات حيث تأتي القهُوة مع الكثير من المكونات الطبيعية الأخرى ويمكننا استخدام هذا المقشر مرتين فِيْ اليوم للتخلص من القشور. لا تريد أن يكون لديك.

المكونات اللازمة لعمل وصفة فرك اليد والقدم

ملعقتان كبيرتان من القهُوة.

مقطورة كبيرة دلو السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والقدمين