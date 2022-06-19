المقصود بنظام تبادل المنافع والهدف من تعديل المنافع

توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد في المملكة والعسكريين ، ونظام التقاعد المدني والعسكري. تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ، وذلك بناءً على التعديل المذكور في الفقرة رقم 6 من المادة الثالثة ، وإضافةً إلى ذلك ، فإن نظام الصرف يقوم على أساس المنافع ، وبالتالي أُعلن أن حساب الجهات الداعمة الصادرة في هذا الشأن بقرارات من مجلس الوزراء.

من المؤكد أن الموافقة على الانتقال ، وبناءً عليه ، يتم الحصول على هذا المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتأمين ببلوغه سن الستين ، كإجمالي الدخل ضمن نظام التقاعد المدني والنظام العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة ، وأشير إلى أن هذه التعديلات لتبادل المزايا ذات أهداف عديدة ، بهدف تعديل نظام التقاعد المدني وتغطيتها بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

من المؤكد أن التحول الذي نشرحه هو نقل تبعية موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل ، وأضاف أن هذا الانتقال خاضع من لائحة الوظائف التي لديها على لائحة وظيفية أخرى ، مما أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على هذا التحول.

نظام صرف المنافع:

والمقصود بنظام تبادل المنافع هو هذا النظام بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة ، حيث يتيح نظام تبادل المزايا لجميع المواطنين السعوديين المشاركين الخاضعين لنظام التقاعد المدني العسكري. وأضاف مدة الاشتراك ضمن النظام الأول إلى فترة الاشتراك في النظام الثاني ، وأضاف إلى ذلك أن المدد عند التسوية هي جميع استحقاقات المتقاعدين.

الغرض من تعديل المزايا:

حفظ الحقوق. تحقيق الاستقرار والطمأنينة بين العاملين. عملية التحول التي شهدتها بعض القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز لجميع المواطنين السعوديين الجمع بين المعاش التقاعدي للفترات المجمعة بناءً على نتيجة التحول والتخصيص والراتب والأجر ومدة الاشتراك.