المقطع البرمجي عبارة عن مجموعة من اللبنات المتصلة ببعضها لجعل الكائن يؤدي عملاً معيناً ،يعتبر من أهم الأسئلة الحاسوبية للطلاب في العديد من كتب وبرامج التكنولوجيا أو علوم الحاسب في المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر لغة البرمجة من أهم لغات الكمبيوتر ، وتعد اللبنات من أهم العناصر الأساسي في عملية تصميم أي برنامج عبر الكمبيوتر ، تابعوا معنا .

كتلة الكود عبارة عن مجموعة من الكتل الإنشائية متصلة ببعضها البعض لجعل كائن ما يقوم بإجراء معين

تُعرف اللبنات الأساسية بأنها العنصر الأساسي في عملية تصميم أي برنامج عبر الكمبيوتر، وهي تشمل جميع أكواد البرمجة، أو ما يسمى بالخوارزميات، والتي يتم ترتيبها تباعاً وفق نظام معين من أجل التوافق مع الهدف. تحقيق عملية الترجمة الصحيحة، وتتم عملية البرمجة من خلال وسيط البرمجة أو البيئة. البرمجيات والخوارزميات بجميع أنواعها، ومن الممكن تحديد الإجابة الصحيحة على سؤال مقطع الكود كمجموعة من الكتل الإنشائية المتصلة ببعضها البعض لجعل الكائن يقوم بعمل معين على النحو التالي

البيان صحيح.

ما هي قطعة البرنامج

كتلة الكود هي نمط يقوم به المبرمج من أجل استخدامه في أنشطة البرمجة المختلفة التي تتكون عادة من كتل متصلة ببعضها البعض من خلال أكواد مختلفة، والتي هي الأساس في عملية البرمجة، حيث يختار المبرمج الكتل المناسبة والأكواد غير البرمجية فقط من خلالها للتحكم في لغة البرمجة والتحكم فيها وفق آلية ونظام معينين، بحيث يمكن للكائن أو المبرمج أداء وإنجاز جميع الأعمال.

تعريف برمجة الكمبيوتر

يمكن تعريف البرمجة بأنها إحدى العمليات والأوامر والتوجيهات المعطاة للكمبيوتر من أجل إنتاج المخرجات الصحيحة التي تساعد الفرد على إكمال عمله اليومي حسب اللغة التي تم وضعها في الكمبيوتر. يقوم الماوس أو لوحة التحكم ولوحة المفاتيح وإصدار الأوامر، والتي تسمى عادةً الخوارزميات، ويقوم الكمبيوتر بتنفيذها ثم الاستعلام عنها.

المقطع البرمجي عبارة عن مجموعة من اللبنات المتصلة ببعضها لجعل الكائن يؤدي عملاً معيناً ، وهو عبارة عن مجموعة من الكتل الإنشائية مرتبطة ببعضها البعض وصولاً لارشاد الكان الحي الى القيام بفعل عمل معين ،كما تعرفنا على أهمية البرمجة في حياة الإنسان وكيفية الاستفادة منها في مختلف مجالات الحياة.