المقياس الاحصائي الذي يشير الى معدل درجات التلاميذ ، تعتبر الرياضيات من أهم العلوم لأنها تدخل في جميع مجالات الحياة بما في ذلك مجال التعليم بصرف النظر عن كونه أحد المواد التي يتم تدريسها في المدرسة ، يتم استخدامه لتصنيف الطلاب والاستخدامات الأخرى ، وتعد من الأمور المهمة في احتساب الدرجات في المراحل العلمية والمالية وغيرها ، تابعوا معنا للتعرف على المقياس الاحصائي ، وما هي أهم مميزاته وعيوبه.

مقياس إحصائي يشير إلى متوسط ​​درجات الطلاب

لمعرفة معدلات الطلاب، يتم استخدام المتوسط ​​الحسابي، وهو أحد المقاييس الثلاثة للاتجاه المركزي، والذي من خلاله يمكن الحصول على متوسط ​​القيمة بقسمة إجمالي البيانات على عددها. لأنه يعطينا متوسط ​​مجموعة من البيانات.

ما هو قانون الوسط الحسابي

يعتبر المتوسط ​​الحسابي من أهم المقاييس وأسهلها، حيث يتم احتسابه بجمع عدة بيانات، ثم يقسم هذا المجموع على عددها، وتتم هذه العملية وفق القانون الآتي

الوسط الحسابي = مجموع قيم البيانات / عدد البيانات.

مثال على تطبيق هذا القانون هو أن لدينا مجموعة من البيانات حسب الآتي (60، 95، 80، 40، 25)، ولكي نعرف المتوسط ​​الحسابي لهذه البيانات نقوم بجمعها، لذلك النتيجة 300، وبقسمة هذه النتيجة على عدد البيانات، نحصل على المتوسط ​​الحسابي 60.

مزايا وعيوب المتوسط ​​الحسابي

لهذا القانون العديد من المزايا والعيوب، وسنذكر من أهمها ما يلي

مزايا المتوسط ​​الحسابي

فيما يلي مزايا المتوسط ​​الحسابي كما يلي

واضح وبسيط، كما أنه سهل الاستخدام.

يتأثر بجميع قيم البيانات التي يحتوي عليها.

غالبًا ما يتم استخدامه عند إجراء التحليل الإحصائي.

مساوئ الوسط الحسابي

فيما يلي أهم عيوب المتوسط ​​الحسابي

لا يمكن استخدامه مع البيانات الاسمية أو البيانات المتعلقة بالذكاء.

لا يمكننا حساب المتوسط ​​إذا لم يكن هناك أي شيء في إحدى البيانات.

يتأثر المتوسط ​​بالقيم المتطرفة التي قد تكون موجودة في مجموعة البيانات وتختلف بشكل كبير عنها.

المقياس الاحصائي الذي يشير الى معدل درجات التلاميذ ، والمتوسط ​​الحسابي من أهم المقاييس وأسهلها، حيث يتم احتسابه بجمع عدة بيانات، ثم يقسم هذا المجموع على عددها ، وأوضحنا أهم ميزات هذا الحجم وماهي اهم عيوبه.