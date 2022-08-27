المكسيك تتوقع الموافقة على اتفاقية التجارة مع أوروبا نهاية العام

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

وتوصلت المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد فِيْ أمريكا اللاتينية، فِيْ 2022 إلَّى اتفاق مبدئي بشأن تحديث اتفاقية التجارة المشتركة بينهما، لكن جائحة فِيْروس كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقا التصديق النهائي فِيْ أوروبا.

وفِيْ حديثه إلَّى المشرعين المكسيكيين، قال إبرارد إن استكَمْال العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي وأن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا المكسيك أن هذا من المرجح أن يحدث فِيْ عام 2022.

وقال “نتوقع أن يوافقوا هذا العام على تحديث الاتفاقية التي أبرمناها معهم بالفعل”.