الملايين تُنعش خزينة النصر.. “كارثة” جديدة تنتظر حمد الله

فجّر الإعلامي غيث العمري مفاجأة جديدة بخصوص قضية اللاعب المغربي الدولي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم المنتخب السابق للمنتخب الوطني.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

وكتب العمري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “بعد صدور القرار وتثبيت حق الانتصار على الاتحاد وموظفِيْه وحمد الله باحتراف، يضاف القرار الاحترافِيْ إلَّى الفِيْفا. غرفة تسوية المنازعات لإثبات حق الانتصار وسلامة موقفها فِيْ النزاع التعاقدي وإنهاء العقد بسبب مشروع انتصار للفوز بقضيتها فِيْ طلب شرط الجزاء قرابة 9 ملايين يورو (34700) مليون)”.

ولعب حمدالله (31 عاما) لفريق النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، وسجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية فقط فِيْ مختلف المسابقات.

فِيْ يناير 2022 انضم النجم المغربي الكبير مجانا إلَّى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. حيث سجل 13 هدفًا وصنع آخر، فِيْ 15 مباراة رسمية حتى الآن.