الملح والكركَمْ لازالة الشعر الزائد نهائيا من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة

ظهُور الشعر الزائد يجعل النساء والفتيات يشعرن بالحرج أمام الآخرين مما يفقدهن ثقتهن بأنفسهن ويقلل من أنوثتهن وجاذبيتهن وتتميز هذه الطرق بحَقيْقَة أن المرأة لا تشعر بالألم أثناء إزالة الشعر. عملية، على عكس بعض الأساليب والطرق الأخرى.

الملح والكركَمْ لازالة الشعر الزائد

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الملح (يفضل الملح الخشن).

5 ملاعق كبيرة من الحَلْيب (بدرجة حرارة الغرفة).

5 ملاعق كبيرة من الكركَمْ.

كيف تستعد

تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى تحصل على كتلة متجانسة.

ننشر المعجون فِيْ الأماكن التي يظهر فِيْها الشعر، ثم نفركه بحركات دائرية لطيفة، ثم ننتظر 15 دقيقة.

أخيرًا، اشطف الجلد بالماء البارد حتى تتخلص من كل الشعر المراد إزالته.

وصفة الملح والفازلين لازالة شعر الوجه

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كيف تستعد

اخلطي كَمْية الملح مع الفازلين فِيْ وعاء بحجم مناسب حتى يتكون خليط متجانس.

اغسل بشرتك جيدًا بالماء والصابون حتى تنظف تمامًا.

انشر الخليط على مناطق نمو الشعر، ثم دلك لمدة 10 دقائق على الأقل.

انتظري نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

وستلاحظين إزالة الشعر الزائد بكل سهُولة، وتأكدي من تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع، حتى يتلاشى نمو الشعر مرة أخرى.

وصفة الملح والخل لإزالة الشعر

كوب من ملح الطعام

نصف كوب خل أبيض.

كيف تستعد