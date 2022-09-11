“الملعب يكشف”.. الدويش يهاجم إدارة النصر بعد تذبذب مستوى الفريق

انتقد الصحفِيْ محمد الدويش مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، بسبب تدني مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ بداية الموسم الجاري.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على البطاقة البرية الوحدة 1-0، قبل أن يخسر أمام التعاون 1-0 فِيْ الجولة الثانية، ليعود إلَّى طرق الانتصارات فِيْ الدور الثالث بفوزه على ضمك 2. أهداف لواحد.

ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر الشباب.

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– هجوم الدويش الناري

وعلق الدويش على المستوى الفني الذي قدم به الفوز منذ بداية الموسم فِيْ دوري روشان السعودي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “جماهِيْر النصر لها ثلاثة مواسم، و استمع لمن يقول لا تدمر .. لا تنكسر .. التالي أفضل .. اسطوانة مكررة قبل كل موسم “.

وأضاف “ترى أن كرة القدم هِيْ لعبة خفِيْة .. الملعب يكشف .. إنها ليست منمقة ولا كاذبة مهما كنت جميلة لفريقك وتكذب على عينيك”.

ويستعد النصر لمواجهة الباطن، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

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