الملكة إليزابيث الثانية.. رحيل صاحبة الأرقام القياسية‎‎

توفِيْت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى، عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا، تاركة وراءها مسيرة مهنية مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية التي حققتها خلال فترة حكَمْها التي تزيد عَنّْ 70 عامًا وسبعة أشهر.

تولت الملكة إليزابيث العرش البريطاني فِيْ سن الخامسة والعشرين وامتدت حياتها المهنية إلَّى الفترة التي تولت فِيْها جدتها الكبرى الملكة فِيْكتوريا العرش لمدة 63 عامًا و 7 أشهر ويومين. كَمْا كان أكبر ملوك العالم.

بصفتها ملكة، زارت إليزابيث الثانية أكثر من 100 دولة، وهُو رقم قياسي آخر لملك بريطاني. وقام بأكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث، حيث زار كندا 22 مرة، وهِيْ الدولة العضو الأكثر زيارة فِيْ الكومنولث، بينما ذهب 13 مرة إلَّى فرنسا التي تتحدث لغته وتمثل أكثر الدول الأوروبية زيارة.

سافرت الملكة أيضًا حول العالم بمعدل 42 مرة قبل أن تتوقف عَنّْ السفر إلَّى الخارج فِيْ نوفمبر 2015 عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 89 عامًا. استغرقت أطول رحلة له خارج المملكة المتحدة 168 يومًا بين عامي 1953 و 1954، زار خلالها 13 دولة.

قامت الملكة إليزابيث الثانية بحوالي 21000 مهمة رسمية خلال فترة حكَمْها، وأعطت “الموافقة الملكية” على حوالي 4000 مشروع قانون واستقبلت عددًا كبيرًا من الشخصيات البارزة فِيْ إطار 112 زيارة رسمية، بما فِيْ ذلك الإمبراطور هِيْلا سيلاسي (إثيوبيا فِيْ عام 1954)، والإمبراطور هِيْروهِيْتو من اليابان (عام 1971)، والرئيس البولندي ليش فاليسا (عام 1991)، والرئيس الأمريكي باراك أوباما (عام 2011). تحت إشرافه، أقيم أكثر من 180 حفل استقبال فِيْ قصر باكنغهام، حضرها أكثر من 1.5 مليون شخص.

التقت الملكة إليزابيث مع 13 من أصل 14 رئيسًا للولايات المتحدة، من هاري ترومان إلَّى جو بايدن الحالي. الرئيس الغائب هُو ليندون جونسون. وقد التقت الملكة، التي اشتهرت بممارسة واجباتها الدينية بانتظام، بأربعة باباوات خلال زيارات رسمية يوحنا الثالث والعشرون، ويوحنا بولس الثاني، وبنديكتوس السادس عشر، وفرانسيس.

أرسلت الملكة حوالي 300 ألف بطاقة تهنئة إلَّى المعمرين وأكثر من 900 ألف بطاقة تهنئة إلَّى الأزواج الذين يحتفلون بالذكرى الستين لزواجهما. استمر زواجها من الأمير فِيْليب 73 عامًا قبل وفاتها فِيْ أبريل 2022، وهُو أيضًا رقم قياسي لملك بريطاني.

تم التقاط أكثر من مائتي صورة للملكة، وكانت أول صورة لها فِيْ سن السابعة. كانت الملكة إليزابيث الثانية أول ملك بريطاني يزور الصين فِيْ عام 1996، وأول ملك بريطاني يخاطب مجلس النواب الأمريكي فِيْ 16 مايو 1991.

أرسل أول بريد إلكتروني له فِيْ 26 مارس 1976، خلال زيارة لمركز أبحاث وزارة الدفاع. فِيْ عام 1997، أطلق أول موقع رسمي لقصر باكنغهام. كتب أول تغريدة له على Twitter فِيْ عام 2014، بينما نشر أول مشاركة له على Instagram فِيْ عام 2022.