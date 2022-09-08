الملكة إليزابيث تترك اقتصاد بريطانيا وسط العاصفة.. توقعات ضبابية

غادرت الملكة إليزابيث الثانية عالمنا، تاركة بريطانيا غارقة فِيْ دوامة هبوط من الأزمات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلَّى ركود غير مسبوق.

توفِيْت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة حكَمْا فِيْ تاريخ المملكة المتحدة، عَنّْ 96 عاما، وفقا لما أعلنه قصر باكنغهام الخميس.

قبل أيام من رحيل ملكة بريطانيا، تراجع ترتيب المملكة المتحدة فِيْ قائمة أكبر اقتصادات العالم إلَّى المركز السادس بعد الهند التي احتلت المرتبة السادسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فِيْ خضم أزمة طاقة طاحنة، يعاني الاقتصاد البريطاني من عدة تحديات، بما فِيْ ذلك ارتفاع التضخم إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا، وأزمة تكلفة المعيشة ومخاطر الانكَمْاش، فِيْ وقت تتصاعد فِيْه الأصوات المطالبة بخفض الضرائب.

عاصفة اقتصادية

جاءت وفاة الملكة فِيْ مرحلة صعبة، وبعد يومين فقط من تولي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تيراس، رئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بإخراج بريطانيا من “العاصفة” الاقتصادية ووعد بإعادة بناء المملكة المتحدة. وقالت “لدي خطة لجعل الاقتصاد البريطاني ينمو بمعدل مرتفع خلال السنوات العشر القادمة.”

من داونينج ستريت، أكد تروس اتخاذ إجراء هذا الأسبوع لمعالجة “فواتير الطاقة غير المستدامة” الناجمة عَنّْ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمجلة فوربس.

3 تحديات

وقد حددت ثلاث أولويات، هِيْ الاقتصاد والطاقة والرعاية الصحية، وأشار الصندوق إلَّى أنه سيحدث “أحدث تغيير اقتصادي تشهده البلاد منذ 30 عامًا”.

وقالت إنها تعهدت أيضا بتخفِيْضات ضريبية بقيمة 36 مليار دولار، مما سيحد من التضخم ويعزز النمو.

من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تروس، عَنّْ حزمة تزيد قيمتها عَنّْ 115 مليار دولار للحد من أسعار الكهرباء فِيْ البلاد وتعزيز الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة.

يتوقع المحللون ارتفاع فواتير الكهرباء للمنازل البريطانية بنسبة 80٪ فِيْ أكتوبر، لكن الحزمة الجديدة قد تخفف من عبء الارتفاع.

أزمة التضخم

قفز التضخم فِيْ بريطانيا إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، مرتفعًا من 9.4٪ فِيْ يونيو، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء البريطاني.

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 54 فِيْ المائة فِيْ أبريل، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل شهرين.

تستورد بريطانيا 38٪ من احتياجاتها من الطاقة، مما يرفع التكلفة على الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عَنّْ الحرب.

وأعلنت الحكومة، الخميس، عَنّْ 130 رخصة جديدة للتنقيب عَنّْ النفط والغاز فِيْ مياهها الإقليمية فِيْ بحر الشمال.

أسعار الطاقة

وصلت أسعار الطاقة إلَّى مستويات قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قطعت موسكو إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا، مما ألحق أضرارًا بالمنازل والشركات والاقتصاد البريطاني بشكل عام.

تواجه بريطانيا أزمة فِيْ تكلفة المعيشة، مع تراجع قيمة الأجور بوتيرة قياسية، فِيْ ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.6٪ فِيْ يونيو، بعد أن نما بنسبة 0.4٪ فِيْ مايو، وانكَمْش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بنسبة 0.1٪، مقارنة بنمو اقتصادي بنسبة 0.8٪ خلال الربع الأول.

على الرغم من مخاوف الركود، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهِيْ أعلى زيادة منذ عام 1995، وتوقع أن يصل التضخم إلَّى 13 ٪ فِيْ وقت لاحق من هذا العام، عَنّْدما يدخل الاقتصاد فِيْ ركود لمدة عام واحد.

توقع سلبي

أشار بنك إنجلترا أيضًا فِيْ آخر توقعاته فِيْ مايو إلَّى أنه لا يرى فعليًا أي نمو فِيْ الاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

غادرت الملكة إليزابيث فِيْ وقت صعب، تاركة المملكة المتحدة مهددة بالركود الاقتصادي، وسط واقع اقتصادي مرير وأزمات عالمية يمكن أن تضع الاقتصاد البريطاني فِيْ أسوأ مرحلة فِيْ تاريخها.