الملكة إليزابيث كتبت رسالة سرّية ممنوع فتحها إلا بعد 63 عاما.. لمن موجهة

حظيت رسالة سرية كتبها ملكة بريطانيا العظمى الراحلة إليزابيث الثانية باهتمام دولي كبير حيث كانت موجهة إلَّى مواطني سيدني بأستراليا وتم إخفاؤها داخل أحد أشهر المباني فِيْ المدينة، لكن ما أثار الجدل هُو أنه لن يُقرأ إلا بعد 63 عامًا.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مبنى الملكة فِيْكتوريا فِيْ الحي التجاري بسيدني يحتوي على هذه الرسالة السرية، مضيفة أن “هناك تعليمات صارمة بعدم فتحه حتى عام 2085”.

كتبت الملكة الرسالة بعد تجديدات كبيرة للمبنى فِيْ نوفمبر 1986 ولا أحد يعرف محتويات الرسالة، ولا حتى طاقمها الشخصي.

تم وضع الرسالة السرية فِيْ إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر سوى تعليمات الملكة.

نص التعليمات على الجزء الخارجي من الرسالة كالتالي “إلَّى عمدة سيدني، أستراليا … من فضلك افتح هذا الظرف فِيْ يوم مناسب لانتخابك فِيْ عام 2085، وأنقل رسالتي إلَّى مواطني سيدني. “..”

ينشغل العالم منذ يوم الخميس الماضي بالإعلان عَنّْ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا فِيْ قلعة بالمورال داخل منزلها الصيفِيْ فِيْ اسكتلندا.

وستقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر فِيْ لندن وستدفن فِيْ كنيسة قلعة وندسور بالقرب من العاصمة البريطانية.

الساعات الأخيرة من حياة الملكة إليزابيث

وحول الساعات الأخيرة من “الملكة الاستثنائية”، كَمْا أطلق عليها البعض، كشف الدكتور إيان جرينشيلدز، مدير الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا، عَنّْ بعض التفاصيل.

وزعم المسؤول أنه قضى وقتًا مع المتوفاة نهاية الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من وفاتها.

وأشار إلَّى أنه أخبرها بـ “الرحلة الأخيرة”، وعَنّْ زوجها السابق الأمير فِيْليب، موضحًا أنه كان “عشيقها”، وتحدثت عَنّْه بشكل صادم.

كَمْا أكدت جرينشيلدز أن الحالة المزاجية للمتوفاة كانت ممتازة وتناولت العشاء معها يوم السبت الماضي.

كَمْا كشف أن الملكة تطرقت إلَّى ماضيها، وحبها للأخلاق، ووالدها، ووالدتها، والأمير فِيْليب، والخيول، وبعض الأمور المتعلقة بالبلد بشكل عام.

وأشار إلَّى أن الفقيد أوضح له انكسارها بعد وفاة زوجها، والتأثير الكبير الذي تركه خسارته عليها.

علاوة على ذلك، اعتقد أن الملكة كانت سعيدة بقضاء بعض الوقت فِيْ منزلها الصيفِيْ، مشيرًا إلَّى أنها تريد أن تكون هناك فِيْ أيامها الأخيرة.

قال “لقد تحدثت للتو عَنّْ بعض الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم فِيْ حياتها … كانت تفكر فِيْ الأمر وتفكر فِيْ الحياة”.