الملكة رانيا تنشر فيديو جديداً من خطوبة الأمير حسين شاهد، بعد الإعلان الرسمي من الديوان الملكي الأردني لخطوبه ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني على الفتاة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز بن ال سيف، و تم نشر مقطع فيديو من خطوبه الأمير حسين والأنسة رجوة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الخامس واليوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 وكان اول فيديو من هذه المناسبة الجميلة.

الملكة رانيا تنشر فيديو جديداً من خطوبة الأمير حسين شاهد

لقد تم نشر الفيديو وقد ظهر في الفيديو العديد من اللقطات الجميلة لمراسم الخطوبة الميمونة، ويذكر ان الديوان الملكي الأردني قد بين في بيان رسميًا في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2022م، ان خطوبة الأمير الأردني حسين على الأنسة رضوى خالد عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا فقد تمت الخطبة بنجاح وتم توزيع الحلويات ونشر الفيديوهات الخاصة بالخطوبة.

فيديو خطوبة الامير حسين

بالحديث عن خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد فقد تمت الخطبة بعد الإعلان عنها بشكل رسمي، وعقب يومين نشرت الملكة رانيا والدة الأمير حسين فيديو لخطبة الأمير حسين على رجوة خالد في المملكة العربية السعودية، ونرفق لكم الفيديو الذي نشرته رجوة خالد على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوبة الامير حسين على رجوة خالد

بخصوص خطوبة الأمير حسين على الاميرة رجوة خالد فقد تم الحديث عن الخطوبة الاميرة ونشر فيديو خاص بالخطوبة ضمن فعاليات مراسم قراء فاتحة الأمير حسين على رجوة خالد، وقد تم نشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكتسح العديد من المواقع الأردنية التي أبدت الاعجاب بالفيديو من خطبة الأمير حسين على صاحبة الجلال الملكة رجوة خالد.

وتم قراءه الفاتحة في منزل الأنسة رجوي في العاصمة السعودية في الرياض بحضور العديد من الشخصيات المهمة التابعة لسمو الملك الأمير الحسين بن طلال والأمير هشام بن عبد الله الثاني وثلة كبيرة من الامراء والوجهاء في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.