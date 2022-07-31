الملوخية فِيْ البيت هتطلع زي المطاعم بالظبط تعالي واحنا نقولك ازاي

الملوخية الجافة من الأطباق التقليدية التي تفضلها جميع الدول العربية ومنها (الجزائر، السودان، تونس، المغرب). مع العديد من العناصر الغذائية الصحية، سوف نقدم لك اليوم طريقة تحضير الملوخية الجافة على أساس الأصول المصرية. .
مقادير ملوخية ناشف المصرية
سنقدم لك الآن قائمة المكونات التالية –
- كوبين من هذا النبات الأخضر المميز.
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المجففة.
- ثلاث قطع من مرق الدجاج أو مرق اللحم، حسب الرغبة.
- قطعتان من الطماطم المهروسة.
- أربع ثوم مهروس.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- رشة ملح حسب الرغبة
- رشة فلفل أسود حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة من الكَمْون المطحون حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- حبة بصل كبيرة مقطعة حسب الرغبة
كيف تستعد فِيْ المنزل
إليك كيفِيْة التحضير باتباع الخطوات التالية –
- أحضر وعاء من غربال الملوخية ونخله جيدًا وأضف صودا الخبز ثم اغسله جيدًا.
- ثم نضيف كوبين من مرق الدجاج الساخن أو مرق اللحم البقري، ثم نضيف الملوخية ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً.
- نحضر قدر كبير مع ملعقة زيت ثم نضيف البصل المفروم ونقلب جيدا ثم نضيف كوب من المرق المتبقي ثم نضيف هريس الطماطم ونصف كَمْية هريس الثوم ونقلب جيدا ونحضر يغلي مع التحريك من حين لآخر. .
- ثم يضاف الخليط والمرق ويقلب جيدا حتى تظهر الرغوة، ثم يرفع.
- نحضر مقلاة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم نضيف هريس الثوم ونضيف الكزبرة المجففة ونقلبها بضع لفات ثم نضيفها إلى قدر الملوخية.
- ثم ضعه فِيْ طبق التقديم ونتمنى لك التوفِيْق.
ناقشنا فِيْ هذا المقال طريقة صنع الملوخية المجففة بالاعتماد على أصول مصرية مشهُورة وسردنا مكوناتها الكاملة وطريقة تحضيرها بخطوات.