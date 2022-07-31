الملوخية فِيْ البيت هتطلع زي المطاعم بالظبط تعالي واحنا نقولك ازاي

الملوخية الجافة من الأطباق التقليدية التي تفضلها جميع الدول العربية ومنها (الجزائر، السودان، تونس، المغرب). مع العديد من العناصر الغذائية الصحية، سوف نقدم لك اليوم طريقة تحضير الملوخية الجافة على أساس الأصول المصرية. .

مقادير ملوخية ناشف المصرية

سنقدم لك الآن قائمة المكونات التالية –

كوبين من هذا النبات الأخضر المميز.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المجففة.

ثلاث قطع من مرق الدجاج أو مرق اللحم، حسب الرغبة.

قطعتان من الطماطم المهروسة.

أربع ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

رشة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الكَمْون المطحون حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

حبة بصل كبيرة مقطعة حسب الرغبة

كيف تستعد فِيْ المنزل

إليك كيفِيْة التحضير باتباع الخطوات التالية –