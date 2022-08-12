الملياردير السوري محمد الطراد.. راعي غنم قادته قسوة والده إلَّى الثراء

من قصص النجاح الملهمة التي نجح صاحبها فِيْ رفع نفسه من قلب المعاناة إلَّى قمة النجاح قِصَّة نجاح رجل الأعمال السوري محمد الطراد.

تشتهر الطراد بكونها مؤسس إحدى أكبر شركات المقاولات فِيْ العالم، وهِيْ الآن واحدة من أغنى الأشخاص.

من هُو محمد الطراد

عُرف محمد الطراد بأنه رجل أعمال فرنسي من أصل سوري، وصاحب مجموعة شركات المقاولات الدولية “Trad Group” المتخصصة فِيْ توفِيْر السقالات، وتنتشر فروعها فِيْ حوالي 14 دولة حول العالم.

تشمل اهتمامات التراد الاستثمارية أيضًا ملعب كرة القدم وملكيته لنادي كرة القدم الشهِيْر مونبلييه.

تم تصنيف الطراد فِيْ قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم فِيْ عام 2015.

نشأتها

ولد رجل الأعمال الفرنسي السوري محمد الطراد عام 1948. ينتمي لعائلة بدوية ترعى الأغنام، إلا إذا تمكنوا من توثيق عيد ميلاده الذي لا يعرفه حتى الآن.

ينتمي محمد الطرار إلَّى قبيلة بدوية من ريف الرقة شمال سوريا، وعاش طفولة صعبة للغاية وسط الفقر الذي عانت منه أسرته.

وعَنّْدما كان لا يزال فِيْ الرابعة عشرة من عمره، فقد والدته، وعانى أيضًا من قسوة والده، أدت هذه القسوة إلَّى وفاة شقيقه الأكبر بسبب الإساءة المستمرة التي تلقاها من والده.

بعد فقدان شقيقه، انتقل محمد الطراد للعيش مع جدته، فِيْ خيمة فِيْ البادية السورية. حالت طريقة العيش هذه على الطراد من الدراسة، وعاش طيلة سنوات حياة الراعي.

دراسته

رغم كل الصعوبات التي مر بها فِيْ بداية حياته، أصر الطراد على الدراسة، لكن ظروفه التعليمية لم تكن مستقرة بسبب الحركة المستمرة التي تسود حياة البدو.

بعد ذلك انتقل للعيش فِيْ منزل فِيْ مدينة الرقة، وتخلى عَنّْ حياة البدو إلَّى الأبد، وأكَمْل حياته المدرسية بحصوله على شهادة الثانوية العامة، وحصل على منحة دراسية فِيْ الطيران العسكري فِيْ فرنسا.

فِيْ سن العشرين، بدأ الطراد رحلته الحقيقية للنجاح، عَنّْدما استقر فِيْ مدينة مونبلييه الفرنسية، ثم فِيْ العاصمة الفرنسية، باريس، التي حصل منها على درجة الدكتوراه فِيْ علوم الكَمْبيوتر.

بدايته المهنية

بدأ الطراد مسيرته المهنية فِيْ عدد من الوظائف الهندسية فِيْ شركة الكاتيل، وبقي فِيْ هذا المجال حتى عام 1980، وفِيْ ذلك الوقت قرر الانتقال إلَّى الإمارات للعمل فِيْ شركة أدنوك، واستمر عمله لمدة 4 سنوات.

بعد عودته إلَّى فرنسا، أسس مشروعه الأول، شركة أنتجت أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة.

تأسيس مجموعة الطراد

مع حلول عام 1985، شهدت مسيرة التريد بدايتها الحقيقية، مع إنشاء مجموعة التداول بفروعها المختلفة، والتي كانت بدايتها كشركة سقالات متواضعة.

كانت الشركة نقطة البداية لإمبراطورية اقتصادية عالمية تتألف من شركات تابعة بما فِيْ ذلك مجموعة الطراد لخدمات البناء والصيانة، وشركة الطراد للخدمات فِيْ بريطانيا، ومجموعة الطراد للنفط والطاقة.

وصل الطراد إلَّى ذروة نجاحه فِيْ عام 2015، عَنّْدما فاز بجائزة دولية، منها لقب جائزة المقاول الدولي، تكريماً لمسيرته المهنية.