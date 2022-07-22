الملياردير الهندي غوتام أداني يتخطى جيتس بقائمة أغنياء العالم

أصبح الملياردير الهندي غوتام أداني رابع أغنى شخص فِيْ العالم، والأغنى فِيْ آسيا، بثروة تقدر بنحو 112.9 مليار دولار، متجاوزًا بيل جيتس.

وفقًا لقائمة فوربس لمليارديرات العالم، صعد الملياردير الهندي غوتام أداني مرتبة واحدة إلَّى المركز الرابع، بعد أن أعلن بيل جيتس عَنّْ تبرع جديد ضخم هذا الأسبوع.

تبرع بوابات

حسابات المليارديرات بسيطة عَنّْدما يتعلق الأمر بالعطاء الخيري الكبير تبرع بالمال وسوف يتقلص صافِيْ ثروتك، وهذا ما حدث لبيل جيتس، الذي قال الأربعاء الماضي إنه تبرع بمبلغ 20 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس هذا الشهر كجزء من جهُود المؤسسة لزيادة تبرعاتها السنوية بنسبة 50٪ بحلول عام 2026، حيث نقل تبرع جيتس عداني إلَّى المركز الرابع الذي يحتله بيل جيتس.

ثروة الملياردير الهندي Adani

تضاعفت ثروة رجل الأعمال الهندي منذ أوائل عام 2022 إلَّى 112.9 مليار دولار حاليًا.

عداني، أحد المليارديرات فِيْ قطاع البنية التحتية، يمتلك حصصًا فِيْ 6 شركات مدرجة تحمل اسمه، تعمل فِيْ مجالات الطاقة والطاقة الخضراء والغاز والموانئ وغيرها.

تفوق Adani على زميله الملياردير الهندي موكيش أمباني ليصبح أغنى شخص فِيْ آسيا فِيْ فبراير، بثروة بلغت 90.1 مليار دولار فِيْ ذلك الوقت، وكان فِيْ المرتبة العاشرة فِيْ قائمة المليارديرات فِيْ العالم.

بدأ Adani، وهُو طالب جامعي يبلغ من العمر 60 عامًا (على غرار بيل جيتس، الذي ترك الدراسة فِيْ جامعة هارفارد)، شركة لتصدير السلع الأساسية فِيْ عام 1988.

ظهر لأول مرة فِيْ قائمة فوربس لأصحاب المليارات فِيْ العالم فِيْ عام 2008، بثروة قدرها 9.3 مليار دولار. فِيْ يونيو، تعهد عداني وعائلته بالتبرع بنحو 600 مليار روبية (7.7 مليار دولار) لمجموعة من القضايا الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاده الستين.

تراجع جيتس

بعد نبأ تبرعه الضخم، هبط بيل جيتس فِيْ مرتبة واحدة فقط فِيْ تصنيف فوربس الحالي لأصحاب المليارات فِيْ العالم، ليحتل المرتبة الخامسة فِيْ قائمة أغنى المليارديرات فِيْ العالم، بثروة تقدر بنحو 102 مليار دولار فِيْ نهاية العام. جلسة التداول، الخميس، فِيْ الولايات المتحدة.

أخبر جيتس فوربس فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤسسة جيتس تكثف تبرعاتها بسبب الوضع السيئ فِيْ العالم، ولا سيما جائحة COVID-19 والركود الاقتصادي والحرب فِيْ أوكرانيا.

فِيْما يلي أبرز خمسة أعضاء فِيْ النادي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس فِيْ 22 يوليو / تموز، بينما كانوا يراقبون التغيير فِيْ ثرواتهم منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل الماضي.

إيلون ماسك

وجاء المسك فِيْ المرتبة الأولى لأثرياء العالم، بصافِيْ ثروة 253 مليار دولار، وارتفع منذ أبريل الماضي بنحو 34 مليار دولار.

الملياردير مواطن أمريكي، وترجع ثروته إلَّى شركتيه، Tesla و SpaceX.

ارتفعت ثروة مسك بمقدار 34 مليار دولار منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل، لتصل إلَّى 253 مليار دولار حاليًا، ويأتي ذلك فِيْ وقت تردد فِيْه اسم مسك كثيرًا فِيْ وسائل الإعلام، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مع الإعلان. من محاولته شراء Twitter مقابل 44 مليار دولار، ولكن تم إيقاف العرض لاحقًا، مشيرًا إلَّى فشل منصة التواصل الاجتماعي فِيْ تقديم المعلومات الصحيحة حول الحسابات المزيفة على المنصة، وتم الفصل الآن فِيْ النزاع.

وكشفت تسلا أن إجمالي إيراداتها فِيْ الربع الثاني ارتفع بنسبة 42٪ لتصل إلَّى 16.9 مليار دولار، بينما ارتفع صافِيْ دخل الشركة، العائد للمساهمين، أيضًا بنسبة 98٪ إلَّى 2.3 مليار دولار، وارتفعت أرباح حصة تسلا بنسبة 91٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري. لتصل إلَّى 1.95 دولار. وفقًا لأحدث البيانات المالية للشركة للربع المنتهِيْ فِيْ يونيو 2022.

برنارد أرنو والعائلة

احتل أرنو المرتبة الثانية بصافِيْ ثروة قدرها 156.5 مليار دولار، وتنسب ثروته إلَّى شركته LVMH.

على الرغم من انخفاض ثروة الملياردير الفرنسي بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية منذ إطلاق قائمة المليارديرات فِيْ أبريل، إلا أن ثروته وصلت إلَّى 156.5 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات فوربس الفورية فِيْ 22 يوليو، وتمكن من القفز إلَّى مرتبة واحدة فِيْ. ترتيب المليارديرات فِيْ المركز. فِيْ المركز الثاني بدلاً من المركز الثالث فِيْ أبريل، مع تراجع ثروة بيزوس بشكل ملحوظ.

وارتفع سعر سهم إل فِيْ إم إتش أيضًا بنسبة 6.5٪ منذ 11 مارس، وهُو تاريخ احتساب الثروة الواردة فِيْ قائمة المليارديرات، لتصل إلَّى 633.3 يورو (642.2 دولارًا) بحلول يوم 21 يوليو الجاري.

أعلنت شركة Sephora، وهِيْ شركة تابعة لشركة LVMH، عَنّْ توقيع اتفاقية لبيع 100 ٪ من أسهم شركتها الفرعية فِيْ روسيا، إلَّى المدير العام المحلي من أجل دعم استمرارية الموظفِيْن.

جيف بيزوس

وتراجع جيف بيزوس إلَّى المركز الثالث فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافِيْ ثروة قدرها 150.3 مليار دولار، بعد أن خسر نحو 20.7 مليار دولار منذ أبريل الماضي، وأمازون هِيْ مصدر ثروة بيزوس.

انخفض سعر سهم أمازون منذ 11 مارس الماضي بنسبة 14.4٪ ليصل إلَّى 124.6 دولارًا بإغلاق 21 يوليو، وكان بيزوس قد باع 8.8 مليار دولار من أسهمه فِيْ أمازون عام 2022 وتنازل أيضًا عَنّْ بعض الأسْهُمْ ؛ يمتلك الآن أقل من 10٪ من الشركة.

واجهت أمازون انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وعامة الناس بسبب معاملتها لعمال المستودعات خلال جائحة كوفِيْد -19، كَمْا يمتلك بيزوس صحيفة واشنطن بوست وبلو أوريجين، وهِيْ شركة لتطوير الفضاء والصواريخ. العام الماضي.

كان بيزوس، الذي يمتلك حاليًا 150.3 مليار دولار لإصلاح الجرارات الزراعية عَنّْدما كان صغيراً خلال الصيف فِيْ مزرعة جده، من أوائل المستثمرين فِيْ Google. التقى بيزوس بمؤسسي الشركة لاري بيدج وسيرجي برين فِيْ عام 1998 وتمكن من أن يصبح أحد أوائل المستثمرين الممولين.استثمرت الشركة، التي تسمى المستثمرين الملائكة، ما يقدر بنحو 250 ألف دولار فِيْ الشركة فِيْ ذلك الوقت.

جوتام عداني

وقفز الملياردير الهندي إلَّى المركز الرابع فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم بصافِيْ ثروة بلغت 115.7 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بمقدار 25.7 مليار دولار منذ أبريل الماضي، ومصدر ثروته شركته مجموعة Adani.

وحجز عداني مكانًا بقوة صاروخية بين أغنى أغنياء العالم، حيث صعد 7 مراتب إلَّى المركز الرابع حاليًا فِيْ العالم، ليكون أغنى رجل فِيْ آسيا والهند.

اقتحم Adani حقل الأسمنت عَنّْدما استحوذ على أعمال شركة Holcim السويسرية فِيْ الهند مقابل 10.5 مليار دولار فِيْ مايو الماضي. يطمح عداني أيضًا إلَّى أن يصبح أكبر منتج للطاقة الخضراء فِيْ العالم، وقد قال إنه سيستثمر 70 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة.

تعمل مجموعة Adani فِيْ مجالات متنوعة بما فِيْ ذلك البنية التحتية والسلع وتوليد الطاقة ونقلها والعقارات. استحوذت شركة Adani على حصة 74٪ فِيْ مطار مومباي الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا فِيْ الهند، فِيْ سبتمبر 2022، وهِيْ الآن أكبر مشغل للمطارات فِيْ البلاد.

بيل جيتس

تراجعت ثروة جيتس بمقدار 32.7 مليار دولار لتصل إلَّى 105.3 مليار دولار فِيْ 22 يوليو 2022، مما رفع ترتيب جيتس الملياردير إلَّى الخامس من الرابع فِيْ القائمة السنوية للمليارديرات.

وتراجعت أسهم مايكروسوفت منذ 11 آذار (مارس) الماضي، بنسبة 5.4٪، لتصل إلَّى 264.8 دولار، فِيْ ختام 21 تموز (يوليو).

كَمْا تبرع جيتس بحوالي 57 مليار دولار لمؤسسة جيتس حتى الآن، بما فِيْ ذلك منحة بقيمة 20 مليار دولار تم الإعلان عَنّْها هذا الشهر. كانت معظم تبرعاته المبكرة عبارة عَنّْ منح أسهم من Microsoft.

استثمر جيتس فِيْ عشرات الشركات بما فِيْ ذلك Canadian National Railway و AutoNation، أحد أكبر مالكي الأراضي الزراعية فِيْ الولايات المتحدة.