الملياردير الوهمي.. صدفة وضعته بالمركز 25 فِيْ قائمة أثرياء العالم

قِصَّة مثيرة بطلها مواطن أمريكي يعيش فِيْ لويزيانا بعد أن اكتشف أن هناك حوالي 50 مليار دولار فِيْ حسابه المصرفِيْ.

المواطن الأمريكي المسمى دارين، وجد نفسه دون أي مقدمة فِيْ المركز الخامس والعشرين بقائمة الأغنياء، دون معرفة مصدر هذه الأموال، وكَيْفَ تم تحويلها إلَّى حسابه المصرفِيْ

وبحسب موقع “Timesnownews”، صُدم دارين عَنّْدما تلقى إخطارًا على هاتفه يفِيْد بأنه أودع 50 مليار دولار، دون دليل على مصدر الأموال، وقام على الفور بفحص كشف حسابه المصرفِيْ، واكتشف أن الوديعة تم بالفعل.

بعد التأكد من وجود مثل هذا المبلغ من المال فِيْ حسابه المصرفِيْ، أصيب دارين بالخوف، واعتقد الرجل أن منزله سيتم اقتحام منزله والتحقيق فِيْه بعد فترة وجيزة من قبل السلطات المختصة، واتصل على الفور بالبنك وأخبرهم بالحادث.

دارين، وهُو أب لطفلين، أبلغ البنك بالحادث، وأكد أنه لا يعرف مصدر هذه الأموال الضخمة، ومن حولها إلَّى حسابه المصرفِيْ

أخبر الرجل، الذي عمل سابقًا كضابط إنفاذ قانون فِيْ إدارة السلامة العامة فِيْ لويزيانا، البنك أنه لم يكسب المال ولم يعطه لأي شخص، ونتيجة لذلك، تم تجميد حسابه المصرفِيْ لمدة 3 أيام وتم خصم المبلغ لاحقًا.

أصبح الملياردير الوهمي، الذي أصبح أحد أغنى أثرياء العالم لساعات، أكثر ثراءً من مالك مجموعة فِيْرجين ريتشارد برانسون.