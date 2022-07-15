المملكة الخيار الوحيد والأول لتمكين السلام والاستقرار العالمي

وأكد الصحفي محمد السعيد أن المملكة هي الخيار الوحيد والأول لأي رئيس أمريكي. لتمكين السلام والاستقرار في العالم.

فيديو | الصحفي محمد السعد المملكة هي الخيار الوحيد والأول لتمكين السلام والاستقرار في العالم # القمة_السعودية_الأمريكية# القمة السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/ZClPaJmAn6

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

سياسات وأرشيفات الرؤساء الأمريكيين

وأوضح السعيد، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أنه من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي لحماية العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرؤساء الأمريكيين لديهم سياسات وأولويات وملفات خاصة ينفذونها، و كما أنهم يخضعون لبعض الضغوط التي يتعرضون لها.

المنقذ الوحيد للمملكة.

وأشار إلى أنه عندما يسقط الغبار من ضجيج وضغوط اليسار المتطرف لن يجد أي رئيس أمريكي عندما تصبح رؤيته واضحة وواضحة، لكن المملكة العربية السعودية هي الخيار الوحيد والأول بالنسبة له للسماح بالسلام والسلام. الاستقرار في العالم والسماح للاقتصاد العالمي بالتعافي.

واستشهد بعام 2008، عندما كان هناك انهيار اقتصادي، وكانت المملكة العربية السعودية فقط حاضرة كرافعة لانتشال هذا الاقتصاد العالمي من الركود، موضحًا أن الاقتصاد اليوم أيضًا يترنح وسط تضخم هائل ومرتفع. الأسعار ووقف الإمداد الغذائي والتهديد لإمدادات الطاقة، بحيث تبقى الرياض وحدها الرافعة التي ستنقذ العالم من هذا المأزق الكبير.