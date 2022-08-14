المملكة القابضة تستثمر 1.97 مليار ريال فِيْ شركات طاقة روسية

قالت شركة المملكة السعودية القابضة على صفحتها الرسمية على تويتر يوم الأحد إنها استثمرت 1.97 مليار ريال فِيْ شركات طاقة روسية.

حدث هذا فِيْ غازبروم وروسنفت ولوك أويل بين 22 فبراير و 22 مارس.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تدخل فِيْ إطار برنامج الشركة الاستثماري لثلاث سنوات، والبالغة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، بحسب رويترز.

وقالت المملكة القابضة إنها استثمرت 1.37 مليار ريال فِيْ جازبروم و 196 مليون ريال فِيْ روسنفت فِيْ 22 فبراير إضافة إلَّى 410 ملايين ريال فِيْ لوك أويل فِيْ الفترة من 22 فبراير إلَّى 22 مارس.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16.87٪ من أسهم شركة المملكة القابضة التي استحوذ عليها فِيْ مايو.

تقود المملكة العربية السعودية وروسيا مجموعة أوبك +، وهِيْ تحالف تشكل فِيْ عام 2017 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين المتحالفِيْن معها.