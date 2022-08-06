المملكة تترقب حالتين جويتين مع أمطار وسيول

توقع باحث الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحسيني أن تشهد المملكة ظروفتين مناخيتين بالإضافة إلى استمرار حالة الطقس الصيفي الحالية، بناءً على نماذج عددية.

الحمد لله على لطفه ورحمته 3- كانت هناك أمطار غزيرة هنا وهناك في جميع أنحاء منطقة الرياض. وامتدت الحالة الصيفية الثانية إلى مناطق متفرقة من القصيم بالإضافة إلى جنوب حائل. كانت الحالة بشكل عام خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الحالة الثانية بشكل عام مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. pic.twitter.com/FQYi6PvwXm

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 6 أغسطس 2022

توقعات الطقس في المملكة

قال الحسيني نعيش هذا الصيف 1444-1444 هـ الموافق 2022 م، أولها أثرت سلطنة عمان بشكل مباشر ثم اليمن، وكان تأثيرها على جازان وعسير مملكة ضعيفة، ثم انتقلت إلى المناطق الغربية من المملكة. .

نسأل الله المغفرة والتوب أمامه 2 – ثم الجزء الغربي من المملكة كان للحالة الثانية أثرها في أجزاء من المنطقة الشرقية، وكان أكبر الأثر في الجنوب، بينما كان تأثيرها في منطقة الرياض متوسطًا في عام، مع الأماكن التي كانت قوية فيه، مثل #نحيف و ال # صادق و ال # حوته_بين_تميم.. تسببت في السيول، بعضها كان قويا … تابع pic.twitter.com/PQa0QQoAPQ

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 6 أغسطس 2022

وأشار إلى أن الحالة الثانية كان لها أثرها على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكان التأثير الأكبر في الجنوب، بينما كان تأثيرها على منطقة الرياض بشكل عام معتدل، مع أماكن قوية مثل عشقر، وثادق، وحوطة بني تميم، وتسببت في حدوثها. السيول، وبعضها كان قويًا.

4- الوضع جيد في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة واليمن. لقد رأينا السيول الجيدة، ولكن بشكل عام كانت أقل من المتوقع لأن توقعات النماذج العددية كانت مبنية على توقعاتهم بكميات هائلة للفيضانات المحلية وبشكل عام كانت أقل من الواقع / هذه إرادة الله بينما كانت قوية في عمان والإمارات الشرقية .. متابعة pic.twitter.com/1jZq3DH6iA

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 6 أغسطس 2022

أمطار غزيرة وسيول

وتابع الحسيني كانت هناك السيول هنا وهناك في جميع أنحاء منطقة الرياض، وانتشرت حالة الصيف الثانية إلى أجزاء مختلفة من القصيم، بالإضافة إلى جنوب حائل، والتي كانت بشكل عام خفيفة إلى متوسطة، والحالة الثانية أيضًا بشكل عام. وشملت مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار إلى أن الوضع جيد في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة واليمن، وشهدنا فيضانات جيدة لكنها بشكل عام كانت أقل من المتوقع، لأن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتهم الضخمة. الكميات التي تشكل فيضانات محلية وبشكل عام كانت أقل من الواقع، بينما كانت قوية في عمان والإمارات الشرقية.

ناتج النموذج العددي

وختم بقوله شرق الطائف الحالة الثانية كانت أقوى وأفضل مما كان متوقعا، حيث شهد شرق الطائف غيوم استوائية تسببت في أمطار غزيرة، وفي مدينة الرسول كانت الحالة الثانية أفضل مما كان متوقعا. من المتوقع أن يستمر الوضع في الصيف، حيث يتم توقع الأحوال الجوية الممطرة والسيول وفقًا للنماذج العددية.