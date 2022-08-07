المملكة تدين اقتحام باحات الأقصى الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية لاعتداء المستوطنين الإسرائيليين على باحات المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك خطير للقانون الدولي وللأوضاع التاريخية والقانونية لمدينة القدس ومقدساتها. مشيرة إلى أن الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة تزيد من حدة التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة مستمرة من العنف.

وأكدت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.