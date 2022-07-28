المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون الخليجي

ترأست المملكة، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أعمال الدورة السابعة للجنة الدائمة للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بشكل افتراضي يومي الثلاثاء والأربعاء. . 26-27 يوليو 2022 م

تفاصيل الاجتماع

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجالات الأمن السيبراني، بما في ذلك إرشادات بشأن المعايير والسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني، وناقش أوراق عمل حول أفضل الممارسات العالمية في عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة.

ساعات العمل

كما تناول الاجتماع مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن السيبراني، في إطار وظيفتها الرئيسية المتمثلة في تحسين التعاون بين دول المجلس في القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الحديثة. وسبل حماية ومواجهة التحديات في الميدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي السلطة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجعية الوطنية في شؤونها، وتسعى إلى تعزيزها لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني. . مع الأمن السيبراني.